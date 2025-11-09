Firenze, in 40 si sfidano a tennis e padel per raccogliere fondi per la Fondazione Meyer

A organizzarlo il Circolo del Tennis Firenze 1898 con il sostegno di Carratelli Holding

Firenze: Quaranta giocatori di tennis e padel si sono sfidati a colpi di racchetta per solidarietà: è la quarta edizione del torneo sociale “CT Firenze per la Fondazione Meyer”, organizzato dallo storico Circolo Tennis Firenze 1898 , che si è conclusa giovedì.

Il torneo di solidarietà di quest'anno ha visto in campo sia tennisti sia padelisti, impegnati in gare nel segno del divertimento dello sport ma anche della beneficenza: il ricavato infatti è stato interamente devoluto alla Fondazione dell'Ospedale Pediatrico Anna Meyer, per finanziare i progetti di cura, accoglienza dei bambini e delle loro famiglie in ospedale.

La premiazione della squadra vincitrice, formata dai 10 giocatori (i tennisti: Cristina Bankauskaite, Francesca Siena, Luisa Gesuele, Luca Pierazzoli, Marcello Carbone e Niccolo Pini e i padelisti: Sara Mazzetti, Jacopo Mariani, Luigi Caldarelli, Tommaso Calvelli), si è svolta giovedì sera durante un cocktail party, con il sostegno di Carratelli Real Estate e Carratelli Luxury Homes, del gruppo Carratelli Holding.

“Siamo felici di aver supportato questa iniziativa che permette ai soci del circolo di divertirsi, allenarsi e stare in compagnia, ma anche di essere vicini a una delle eccellenze sanitarie del nostro territorio a livello internazionale, che a sua volta è vicina ai cittadini più fragili”, dice Gabriele Carratelli, fondatore di Carratelli Holding.