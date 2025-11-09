Corri nella Maremma: Al via stamattina all’Urban Trail tra sport, solidarietà e divertimento firmati Skeep

Grosseto: Il circuito di podismo Uisp “Corri nella Maremma”, che domenica 9 novembre ha fatto tappa a Grosseto con l’Urban Trail di Grosseto, ancora una volta ha fatto centro. L’appuntamento, organizzato da Skeep, è partito dal Centro Commerciale Aurelia Antica con centinaia di runner dai mille colori all’insegna dello sport e della solidarietà, con i volontari di Skeep impegnati fin dalle prime ore per l’allestimento e la gestione dei percorsi.

Un evento che unisce sport, inclusione e impegno sociale, confermando ancora una volta il valore e la forza del movimento sportivo grossetano e del progetto Skeep nel promuovere una Maremma più unita, attiva e solidale.



