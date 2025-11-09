Andata in scena la Festa della Marcia Toscana

Tripletta dell'Atletica Grosseto Banca Tema nella gara di fine stagione andata in scena sulla pista di casa. Presenti oltre 100 marciatori provenienti da tutto il centro Italia.

Grosseto: Sono stati oltre 100 gli specialisti del "tacco e punta" giunti a Grosseto nel pomeriggio di sabato 8 novembre per la Festa della Marcia, la finale del Trofeo Toscano 2025 che per il secondo anno consecutivo è andata in scena all'interno del Campo Scuola Bruno Zauli.

Toscana ma non solo, con molti marciatori arrivati dall'Umbria, dal Lazio e, addirittura, da Abruzzo e Marche per quello che ha rappresentato uno degli ultimissimi appuntamenti italiani all'aperto dell'intera stagione.

Atletica Grosseto Banca Tema, società organizzatrice dell'evento, che festeggia per la tripletta nella gara Assoluta di 3.000m: vince Riccardo Rabai (foto cover di OnYourMarks.it), argento agli ultimi campionati italiani su strada Under 18, che taglia il traguardo posto sulla pista di casa in 13:05.0 (primato societario) davanti ai compagni di squadra Thomas Borzi (13:15.0) e Filippo Gorelli (13:18.8), che a lungo hanno provato a insidiare il giovane avversario. Nella gara femminile c'è il settimo posto di Alice Pantalei in 17:13.7 nella gara vinta dalla pratese Matilde Ballerini (15:14.7).

Nelle gare giovanili successi della fiorentina Virginia Neri, argento agli ultimi campionati italiani di categoria, e del lucchese Ciro Cloucci tra i Cadetti e del calenzanese Niccolò Galeotti e della teatina Mariahelen Borraccino tra i Ragazzi, con quest'ultima autrice di una prova impressionante che l'ha portata a chiudere in 9:51.6 nonostante uno stop di 30" imposto dalla giuria. Società di casa che tra gli Under 14 piazza Roberto Scalabrino al terzo posto, Giacomo Buzzacarin 10mo e Cesare Bianchi al 18mo, nella gara femminile Gaia Leandri è 14ma e Alice Leporini 20ma.

In apertura di giornata è festa con decine di giovanissimi provenienti da molte società del centro Italia che si sono sfidati nella gara promozionale di 1km riservata agli Esordienti.



