Coppa Italia Serie B: il Circolo Pattinatori Grosseto affronta il Viareggio negli spareggi intergirone

Oggi alle 17.30 la gara d’andata in Versilia. Zanobi: «Troppe assenze, ma fiducia nel gruppo e nel ritorno di Tommaso Bruni, talento del vivaio biancorosso».

Grosseto: Scattano gli spareggi intergirone della Coppa Italia di serie B, con il Circolo Pattinatori Grosseto impegnato oggi alle 17,30 nella gara d’andata contro l’Spv Hockey Viareggio. I ragazzi di Marco Zanobi, che hanno chiuso il girone eliminatorio con dieci punti, frutto di tre vittorie e un pareggio, si misurano con un quintetto che ha chiuso al primo posto con il Pumas Viareggio (5 vittorie e una sconfitta per entrambe) che ha vinto il girone per una migliore differenza reti. Bruzzi e compagni hanno lavorato duro nelle ultime settimane per preparare al meglio questi spareggi che preparano alle Finals che si svolgeranno nel mese di marzo. Il ritorno è in programma domenica 23 novembre, dopodiché si svolgerà il doppio confronto con la vincente di Startit Prato - Pumas Viareggio.

Il Cp Grosseto si presenta purtroppo alla trasferta in Versilia in piena emergenza, per le assenze di Luca Squarcia, Mattia Giabbani (impegnati con la squadra di serie A1 a Valdagno), Alessandro Bardini, Pier Francesco Montomoli. La novità di questa giornata è il ritorno all’attività di Tommaso Bruni, classe 2003, ex nazionale giovanile.

«Cercheremo di limitare i danni – sottolinea l’allenatore Marco Zanobi – a causa delle troppe assenze, per poi recuperare l’eventuale svantaggio con la formazione al completo, nell’incontro di ritorno. Sono contento del ritorno di Tommaso Bruni, uno dei più grandi talenti usciti ultimamente dal vivaio biancorosso, che potrà aumentare il tasso tecnico di un gruppo che ha fatto molto bene nel primo turno della manifestazione».

I convocati: Bruni, Saletti, Bruzzi, Civitarese, Bianchi, Cardi, Muntean, Giusti, Perfetti.