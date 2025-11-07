Il Circolo Pattinatori di scena sabato a Valdagno per allungare la striscia positiva

Grosseto: Per il Circolo Pattinatori Grosseto si conclude sabato sera (inizio ore 20,45, diretta streaming sul canale YouTube della Fisr) il terribile inizio di campionato. I ragazzi di Massimo Mariotti, reduci da due straordinarie prestazioni interne contro le big Bassano e Lodi, al termine di cento minuti nei quali avrebbero meritato di mettere insieme quattro punti, invece che due, viaggiano alla volta di Valdagno per misurarsi con il Why Sport dell’allenatore Federico Mascarenhas, con l’obiettivo di allungare la striscia positiva. Il quintetto veneto, che occupa l’ottava posizione in classifica, con appena un punto in più di Saavedra e compagni, è partito con l’obiettivo di sistemarsi alle spalle delle formazioni che lottano per un posto in semifinale, ma per il momento ha raccolto due vittorie, contro il Castiglione (battuto con un roboante 11-1) e il Giovinazzo in trasferta. Per il Valdagno è questa la terza gara interna, dopo quella andata male contro il Viareggio.

Massimo Mariotti, al momento di commentare il calendario ha sempre fatto che le maggiori difficoltà sono fino alla sesta giornata, compresa una pista difficile, contro una squadra che vuole trovare continuità di rendimento.

«Ci aspetta una trasferta impegnativa – sottolinea il tecnico biancorosso Massimo Mariotti – il Valdagno dispone di una squadra giovane, con un gran ritmo, specialmente di fronte al pubblico amico. Dovremo essere bravi a fermarli, facendo leva anche sull’entusiasmo derivante dalle due belle prove fornite contro Bassano e Lodi. Abbiamo dimostrato una volta di più di poter giocare alla pari con qualsiasi avversario».

Il Cp Grosseto, nei due incontri della scorsa settimana probabilmente meritava due punti in più contro il Lodi, per aver dominato gli avversari e per essersi trovato in vantaggio ben cinque volte, prima di subire il 5-5 finale a 68 secondi dalla sirena. Continuando comunque a giocare come contro le formazioni guidate rispettivamente da Alessandro Bertolucci e Pierluigi Bresciani.





I PRECEDENTI. Nella passata stagione le due formazioni si dovute accontentare di due punti a testa: a Valdagno è finita 3-3, in via Mercurio addirittura con un pirotecnico 6-6. I veneti si portano sul 2-0, prima di subire un prepotente ritorno locale, con i maremmani avanti fino al 5-2, prima di trovarsi sotto 5-6. Decisiva la rete di Barragan a 3’08 dalla fine. Nei sedici scontri diretti complessivi, sei le vittorie del Grosseto, sette del Why Sport, con tre pareggi.

La settimana di riposo, dopo i tre incontri in sei giorni, ha consentito alla squadra biancorossa di recuperare le energie per presentarsi al Palalido per ripetere le ultime prestazioni. Il morale, dopo l’iniziale delusione per il beffardo pareggio contro i giallorossi della Bcc Centropadana. Dopo sei giornate il miglior realizzatore della squadra è l’ex Coutras Joaquin Vargas, autore di reti, seguito a quattro da Matias Sillero e Pablo Saavedra.

I convocati: Scarso, Squarcia; Sillero, Saavedra, Paghi, Schiavo, Vargas, Barbieri, Giabbani, Barragan

(foto Elisa Giacomi)