Pallavolo Grosseto, i risultati del fine settimana

Grosseto: Trasferta bagnata, trasferta fortunata per le Under 14 Giorgio Peri di Pallavolo Grosseto, scese in campo a Massa Marittima per una partita un po’ scivolosa, proprio come il pavimento.

Dopo un primo set tranquillo, forse fin troppo, le ragazze di Capitan Spernanzoni rientrano in campo un po’ distratte e permettono alla squadra di casa di portarsi avanti per 2 a 1. Ma nel quarto set si riaccende la luce e tornano a giocare con grinta, riportando la partita in parità. Nel tie-break cambia tutto: coraggio, determinazione e un bel gioco di squadra portano i 15 punti decisivi e i due punti per la Classifica.

Sconfitta per l'Under 16 Eurometal, battuta dal Volley Cecina Rossa (25-13, 25-23, 25-23).

Il primo set inizia con le ragazze del Cecina subito determinate a fare bene mentre le giocatrici dell' Eurometal senza troppa convinzione e timore non riescono a contrastare al meglio le avversarie. Dopo alcuni consigli ed essere state spronate dal Tecnico Natalini che sostituiva per l'occasione Alberti, le ragazze grossetane tornano in campo con tutto un' altro atteggiamento che nel secondo e terzo set portano a sfiorare la vittoria negli stessi. Probabilmente con più esperienza e calma nel giocare i punti importanti dei set, gli stessi potevano avere esito favorevole per le ragazze della Pallavolo Grosseto. Comunque tutte brave a non mollare mai e a provarci fino in fondo.

Giornata dal sapore agrodolce e con prestazione sottotono per la formazione Under 16 della Luca Consani, che nel match casalingo ha conquistato una vittoria per 3-2 contro un Cascina grintoso e organizzato in difesa.

“Un successo che ci porta altri punti importanti in classifica, ma che mi lascia più di qualche dubbio sul piano del gioco e dell’atteggiamento in campo. Sicuramente è la prestazione che meno mi ha convinta dall’inizio della stagione, non mi sento soddisfatta del gioco che abbiamo mostrato, ma in generale nemmeno del lavoro fatto in settimana. So che questo gruppo può e deve dare molto di più, se vuole mantenere la posizione in Classifica e continuare a crescere. Dobbiamo tornare in palestra e lavorare il doppio di prima, per prepararci al meglio alla prossima gara in trasferta, che si preannuncia davvero difficilissima”. Queste le parole di Coach Brizzi al termine della partita.

Nonostante la giornata poco brillante, la vittoria conferma l’equilibrio di un girone in cui ogni squadra può dire la sua e rendere ogni incontro una battaglia. Ora, però, la parola d’ordine sarà una sola: lavorare!

