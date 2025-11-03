Il Cp Grosseto di serie B chiude imbattuto il 1° turno di Coppa. Vincono le giovanili

Grosseto: Il Circolo Pattinatori Grosseto chiude al primo posto con dieci punti, da imbattuto, il girone eliminatorio di Coppa Italia di serie B, superando alla pista Mario Parri di via Mercurio il giovanissimo quintetto del Follonica Hockey (7-5 il risultato) al termine di un incontro, però, tutt'altro che è scontato, che ha messo in mostra in crescita di condizione dei grossetani che stanno approfittando di questo inizio di stagione per preparare al meglio il campionato che inizia ai primi di gennaio. Bruzzi e compagni hanno avuto sempre il comando delle operazioni, andando subito in vantaggio con Perfetti. Gli azzurri del Golfo hanno cercato una reazione con Lorenzo Bonucci all'ottavo minuto, ma dopo 32 secondi proprio Bruzzi ha riportato in vantaggio il Grosseto che ha poi chiuso avanti 6 a 2 Il primo tempo. I ragazzi di Marco Zanobi nella ripresa sono volati fino al 7-5, ma con un finale orgoglioso gli ospiti hanno accorciato, senza peraltro impensierire la formazione biancorossa. Domenica prossima si tornerà in campo per il secondo turno, la fase di intergirone, che metterà di fronte il Circolo Pattinatori Grosseto al Viareggio Hockey secondo classificato dell’altro girone toscano. L’andata si svolgerà domenica 9 novembre in Versilia, mentre il ritorno è previsto per domenica 23 novembre in via Mercurio.

LE GIOVANILI. Quinta affermazione di fila per il quintetto della under 15 A del C.P. Grosseto che di fronte al pubblico amico di via mercurio supera il Versilia Forte dei Marmi con un 10-1 che sintetizza la superiorità dei ragazzi di Marco Zanobi. Con una rosa ridotta all'osso, per l'assenza dei fratelli Convertiti Mann, i grossetani hanno preso subito in mano le redini del gioco, portandosi sul 3-0. A otto minuti dalla fine del primo tempo il Forte dei Marmi ha costretto il portiere Andrea Conti a subire il secondo gol stagionale, ma i suoi compagni di squadra sono ripartiti forti, chiudendo il primo tempo sul 6-1, per poi arrivare nella ripresa in doppia cifra, grazie al 10º gol, firmato da Victor Celata. Il primattore in casa biancorossa è stato Alessio Tonini, autore di ben sei segnature. La formazione B scenderà in campo mercoledì al Casa Mora contro il Castiglione.

Under 15 A: Conti; Tonini (6), Boni (1), Celata (1), Sensi (1), Spinosa (1). All. Marco Zanobi.

Terza vittoria consecutiva per la formazione under 11 del C.P. Grosseto allenata da Stefano Paghi che è andata a vincere sulla pista dell’Hockey Sarzana, al termine di una partita divertente e appassionante, che i piccoli biancorossi hanno fatto loro nel secondo tempo, imponendosi per 6-3. Nel primo tempo, infatti, i rossoneri liguri hanno risposto due volte alle reti di Spinosa e Galoppi, prima di andare al riposo sul 2-3, dopo la rete di Edoardo Antonelli. Nella ripresa il Circolo Pattinatori si porta sul 5-2, sbagliando anche un rigore con Galoppi, e chiude praticamente un incontro ben giocato.

Under 11: Konarski; Galoppi (1), Mantovani, Samuele Antonelli, Matassi, Spinosa (4), Edoardo Antonelli (1). All. Stefano Paghi.

Coppa Italia serie B, Circolo Pattinatori Grosseto-Follonica Hockey 7-5

C.P. GROSSETO: Squarcia, Masetti; Bruzzi, Giabbani, Civitarese, Cardi, Muntean. Giusti, Perfetti. All. Marco Zanobi.

FOLLONICA: Riva, Del Viva; Lorenzo Bonucci, Enrico Bonucci, Premoli, Barbato, Marengo, Frare, Masconni, Talarico. All. Alessandro Del Viva.

ARBITRO: Massimo Cardelli.

RETI: nel p.t. 1’33 Perfetti, 7’27 Talarico, 7’59 Bruzzi, 9’33 Perfetti, 10’31 Giabbani, 13’21 Talarico, 13’22 Bruzzi, 18’05 Giabbani; nel s.t. 3’33 Frare, 8’38 Bruzzi, 16’51 Lorenzo Bonucci, 22’34 Talarico.

ESPULSIONI (2’): Giabbani, Cardi, Enrico Burroni. Falli 10-9.