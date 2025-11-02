Serie D, Grosseto non si ferma: vittoria in rimonta a Scandicci e primato consolidato

Grosseto: Cuore, carattere e mentalità da grande squadra. L’U.S. Grosseto di Paolo Indiani espugna il campo dello Scandicci con una rimonta da applausi, imponendosi 2-1 e consolidando la vetta della Serie D, girone E.

Una vittoria pesante, maturata al termine di una gara combattuta, in cui i biancorossi hanno dovuto soffrire e reagire dopo essere andati sotto nel primo tempo. Nella ripresa, però, è emersa tutta la forza del gruppo maremmano: prima Brenna ha firmato il gol del pareggio, poi Marzierli, con la solita freddezza sotto porta, ha completato il sorpasso regalando tre punti d’oro ai suoi.

Con questo successo, i torelli biancorossi salgono a 25 punti, allungando a +4 sul Siena, fermato in casa sullo 0-0 dal Prato. Un risultato che conferma il momento di forma e la solidità della formazione di Indiani, sempre più protagonista in un campionato equilibrato ma che vede il Grosseto imporre la propria legge giornata dopo giornata.

Prestazione di carattere, quella dei maremmani, capaci di reagire con determinazione e lucidità, confermando un’identità di gioco ormai chiara e una mentalità vincente che sta facendo la differenza. La strada è ancora lunga, ma il Grifone continua a volare alto: a Scandicci è arrivata l’ennesima dimostrazione di forza di una squadra che crede nel proprio sogno.