Grosseto: Lunedì prossimo, 3 novembre, alle 17:30 nella sala conferenze del Centro Sportivo “Frida Bottinelli Brogelli” gestito dall’Invictasauro in via Lago di Varano, si terrà la riunione annuale delle Società Dilettantistiche Figc della provincia di Grosseto, organizzata dal Comitato Regionale della Figc e dalla Delegazione Provinciale Figc di Grosseto del neo Delegato Antonio Papa. Sarà naturalmente presente il Presidente Regionale Figc Paolo Mangini e altri dirigenti Regionali.

Nel corso della riunione saranno premiate le Società vincitrici dei vari Campionati Provinciali e della Coppa Disciplina Provinciale delle varie categorie della passata stagione sportiva anno 2024-2025.



