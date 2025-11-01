A1, la Blue Factor al Casa Mora ospita l’Azzurra Novara

Il Castiglione è chiamato a muovere la classifica, anche se i piemontesi sono una squadra di tutto rispetto. In A2 per la Coppa Italia trasferta a Matera contro la Roller

Castiglione della Pescaia: La Blue Factor torna a giocare al Casa Mora (domenica alle 18, arbitri Franco Ferrari di Viareggio e Andrea Davoli di Modena) e l’obbiettivo non può che essere quello di iniziare a muovere la classifica. I biancocelesti di Massimo Bracali hanno infilato a Valdagno la quarta sconfitta consecutiva in questo avvio del massimo Campionato di serie A1, e in più proprio al pala Lido è arrivato uno stop pesante, con pochi lampi. Il morale fra i biancocelesti non può essere dei migliori, ma la fiducia rimane alta. Contro l’Azzurra Novara è comunque un match inedito, anche se il Castiglione ha giocato diverse partite contro l’Hockey Novara, la squadra più scudettata d’Italia per decenni, a cavallo degli anni Ottanta. L’Azzurra in estate dopo una salvezza travagliata alla prima esperienza, ha cambiato pelle: in panchina è arrivato Massimo Tataranni e la porta è stata affidata all’ex Grosseto Filippo Fongaro. In difesa due ingaggi pesanti come il portoghese 27enne Bruno Dinis (ex Riba d'Ave) e l'ex azzurro 36enne Domenico Illuzzi che arriva da una stagione super prolifica dal Sarzana. Le scorribande offensive sono affidate al 23enne argentino Ramiro Torres (ex Montebello), e al suo connazionale Josè Moyano (ex Sandrigo classe 98). E poi lo storico capitano Matteo Brusa e Giorgio Maniero, e una panchina con tanti giovani di belle speranze: il portiere Pigato, Battistella, Fortina e Silvestri, insieme al portiere Spina.

In serie A2 trasferta a Matera contro la Roller per la Blue Factor (domenica alle 18 al pala Tenda arbitro Donato Mauro d Salerno) per il recupero del 4 turno. Il Castiglione è fuori dai giochi per il passaggio alle finali, mentre il Matera di Valerio Antezza guida la classifica e non può permettersi passi falsi. All’andata al Casa Mora vittoria lucana per 6-2.







