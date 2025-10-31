Il gruppo Sub della LNI Follonica alla Coppa Toscana di pescai in apnea

Follonica: La Lega Navale Italiana, Sezione di Follonica sarà rappresentata domenica prossima, 2 Novembre, da tre atleti alla COPPA TOSCANA DI PESCA IN APNEA.

A scendere in acqua saranno Jody Genovesi, Giovanni Trafeli e Daniele Scapigliati, portacolori del gruppo Sub della sezione, pronti a difendere i colori follonichesi in una competizione di alto livello tecnico e sportivo.

La partecipazione dei tre atleti conferma la vitalità e la crescita del settore subacqueo della LNI Follonica, che da anni unisce passione, formazione e spirito di squadra.

“Essere presenti a una manifestazione di questo livello – commenta il presidente Claudio Vannini – è motivo d’orgoglio per tutta la nostra sezione. Auguriamo ai nostri ragazzi il miglior successo possibile, ma soprattutto una giornata di sport, amicizia e rispetto del mare, valori che sono al centro della nostra attività.”

L’appuntamento rappresenta anche un banco di prova importante in vista dei prossimi impegni regionali e nazionali che vedranno coinvolti i sub follonichesi.

