Hockey A1, la Blue Factor cade pesantemente a Valdagno

Castiglione subito in difficoltà con i veneti che battono i maremmani per 11-1. La rete della bandiera segnata da Diego Guarguaglini, primo gol in categoria

Castiglione della Pescaia: Serataccia per la Blue Factor al pala Lido: il Valdagno in gran spolvero liquida i biancocelesti per 11-1, con la gara già in ghiaccio dopo 8’ sul 4-0. La rete della bandiera maremmana porta la firma di Diego Guarguaglini, al suo primo centro nella massima serie. Il Why Sport Valdagno parte forte e Diquigiovanni buca Saitta due volte in un minuto con due reti di forza. Il Valdagno gioca in scioltezza con il Castiglione che prova a impensierire la porta veneta senza riuscirci. Sanches e Seixas allungano, seguiti dai gol di Piccoli, Tomba, Honorio e ancora Seixas per l’8-0 che manda le squadre al riposo. Nella ripresa il Castiglione cerca con la a zona di mettere un freno alle scorribande del Valdagno. A difesa schierata i veneti rovano sempre qualche spiraglio, con Tomba e Honorio per il 10-0. La Blue Factor segna il gol della bandiera con un tocco davanti alla porta sulla conclusione dalla distanza di Brunelli. Il rigore di Sanches chiude i conti sull’11-1. Domenica al Casa Mora macth contro l’Azzurra Novara.

Why Sport Valdagno-Blue Factor Castiglione 11-1

WHY SPORT VALDAGNO: Rodrigo Gomes Ferreira Batista Vieira, (Giovanni Bovo); Leonardo Diquigiovanni, Diogo Miguel dos Santos Seixas, Tiago Manuel Barbosa Sanches, Lucas Honorio Santos, Giulio Piccoli, Nicolò Crocco, Francesco Crocco, Marco Tomba. All. Federico Atayde Correia de Azevedo Mascarenhas.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Michael Saitta, (Gabriele Irace); Luigi Brunelli, Brando Santoni, Serse Cabella, Diego Guarguaglini, Facundo Gabriel Esquibel Fernandez, Alberto Cabiddu, Oscar Lasorsa, Tomas Escobar Avellaneda. All. Massimo Bracali.

ARBITRI: Filippo Fronte di Novara, Cristiano Parolin di Bassano.

RETI: pt (8-0) 1'31 e 2’33 Diquigiovanni (V), 6'50 Sanches (V), 7'30 Seixas (V), 16'37 Piccoli (V), 18'12 Tomba (V), 19'18 Honorio (V), 23'18 Seixas (V); st 13'34 Tomba (V), 16'58 Honorio (V), 20'41 Guarguaglini (C), 21'54 rig. Sanches (V).