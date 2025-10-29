Sport

Il Castiglione Under 15 vola a Lloret de Mar per l’Eurohockey 2025

Per il secondo anno consecutivo i giovani biancocelesti, campioni d’Italia in carica, rappresentano la Maremma nella più prestigiosa rassegna europea giovanile di hockey pista.

Castiglione della Pescaia: Per il secondo anno consecutivo la squadra under 15 dell’Hc Castiglione targato La Scala partecipa a Eurohockey, la rassegna giovanile forse più importante al Mondo. La comitiva maremmana guidata per l’occasione in panchina da Massimo Bracali, arriva Lloret de mar con qualche ambizione, presentandosi da campione d’Italia in carica, anche se qualche giocatore della cavalcata vincente della scorsa stagione è salito di categoria.

I biancocelesti sono stati inseriti nel girone C insieme ai portoghesi del Benfica, agli spagnoli del Ch Vila-Seca e ai francesi del Sa Merignac.

L’esordio dei maremmani subito con i portoghesi del Benfica giovedì 30 ottobre alle 19.45 sulla pista di Blanes, poi venerdì gli altri due incontri: alle 11.30 contro i catalani del Vila-Seca a Lloret, e alle 18.30 contro il Merignac a Blanes.

Le prime due di ogni girone giocheranno per il titolo, mentre le altre per la classifica finale.

Insieme al Castiglione ci sono anche altre squadre italiane, le vicentine Roller Bassano e il Montebello.

La squadra del Castiglione

Portieri: Andrea Asta Michele de Salvatore; giocatori di movimento il capitano Diego Bracali, Abramo Bechini, Filippo Giabbani, Filippo Bagnoli, Mattia Sforzi, Lorenzo Turbanti, Mirko Puccillo e Lorenzo Rosadini. Gli accompagnatori Emiliano Giabbani, Jacopo Sforzi, Simone Rosadini e Federico Turbanti.

Abramo Bechini under15 La Scala Castiglione 2025-26
Mattia Sforzi Under15 Hc Castiglione 2025-26
Massimo Bracali allenatore
Lorenzo Turbanti Under 15 La Scala Castiglione 2025-26
Lorenzo Rosadini Under 15 La Scala Castiglione 2025-26
Le squadre partecipanti alla Eurockey cup under 15
Jacopo Sforzi dirigente Hc Castiglione 2025-26
Filippo Giabbani Under15 Hc Castiglione 2025-26
Filippo Bagnoli Under15 Hc Castiglione 2025-26
Simone Rosadini Hc Castiglione 2025-26
Andrea Asta Under15 Hc Castiglione 2025-26
Diego Bracali Under17 Hc Castiglione 2025-26
Emiliano Giabbani dirigente Castiglione 2025-26
Under 15 La Scala Castiglione
Nicholas Bacci Under15 Hc Castiglione 2025-26
Mirko Puccillo Under15 Hc Castiglione 2025-26
Michele De Salvatore Under15 Hc Castiglione 2025-25
Federico Turbanti dirigente Hc Castiglione 2025-26