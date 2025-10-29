Il Castiglione Under 15 vola a Lloret de Mar per l’Eurohockey 2025

Per il secondo anno consecutivo i giovani biancocelesti, campioni d’Italia in carica, rappresentano la Maremma nella più prestigiosa rassegna europea giovanile di hockey pista.
Castiglione della Pescaia: Per il secondo anno consecutivo la squadra under 15 dell’Hc Castiglione targato La Scala partecipa a Eurohockey, la rassegna giovanile forse più importante al Mondo. La comitiva maremmana guidata per l’occasione in panchina da Massimo Bracali, arriva Lloret de mar con qualche ambizione, presentandosi da campione d’Italia in carica, anche se qualche giocatore della cavalcata vincente della scorsa stagione è salito di categoria.
I biancocelesti sono stati inseriti nel girone C insieme ai portoghesi del Benfica, agli spagnoli del Ch Vila-Seca e ai francesi del Sa Merignac.
L’esordio dei maremmani subito con i portoghesi del Benfica giovedì 30 ottobre alle 19.45 sulla pista di Blanes, poi venerdì gli altri due incontri: alle 11.30 contro i catalani del Vila-Seca a Lloret, e alle 18.30 contro il Merignac a Blanes.
Le prime due di ogni girone giocheranno per il titolo, mentre le altre per la classifica finale.
Insieme al Castiglione ci sono anche altre squadre italiane, le vicentine Roller Bassano e il Montebello.
La squadra del Castiglione
Portieri: Andrea Asta Michele de Salvatore; giocatori di movimento il capitano Diego Bracali, Abramo Bechini, Filippo Giabbani, Filippo Bagnoli, Mattia Sforzi, Lorenzo Turbanti, Mirko Puccillo e Lorenzo Rosadini. Gli accompagnatori Emiliano Giabbani, Jacopo Sforzi, Simone Rosadini e Federico Turbanti.