La Blue Factor si deve arrendere ai biancorossi per 4-2.

Non è bastato il cuore alla Blue Factor: nella terza giornata del campionato di serie A1 il Circolo Pattinatori Grosseto sbanca al Casa Mora per 4-2. In serie A1 era la prima volta fra biancocelesti e biancorossi

Castiglione della Pescaia: La sfida fra castiglionesi e grossetani in A1 era un inedito, in passato tanti scontri ma mai nella massima serie. E l’inizio è stato velocissimo, e aggressivo. Barragan, Sillero e Lasorsa hanno impegnato subito i portieri. L’espulsione di Lasorsa, aggancio al collo a Saavedra a gioco fermo, costringe il Castiglione a giocare due minuti con l’uomo in meno, nel corso dei quali il Grosseto mette alle corde i locali, con Barbieri e Barragan che chiamano al lavoro l’ex Saitta. Il Cp Grosseto così passa in vantaggio. Matias Sillero quasi da dietro porta fa carambolare la pallina alle spalle del portiere, che forse la spinge con la schiena. Il vantaggio biancorosso dura appena trenta secondi: Cabella finalizza un’azione veloce, mettendo in rete un assist di Cabiddu.

La partita è divertente e non mancano le occasioni: Barbieri per il Grosseto, di Escobar e Cabiddu per la Blue Factor. Saavedra mette alto, mentre Scarso deve fare gli straordinari su Lasorsa. Al 14’52 torna avanti il Grosseto. Gran tiro da sinistra di Paghi e Vargas con una deviazione volante mette nel sacco il 2-1. A 10'57 il Grosseto perde per due minuti Paghi, per un fallo su Lasorsa. Il Castiglione si getta in avanti, ma Scarso effettua una gran parata su Esquibel e la difesa evita danni. Biancorossi vicinissimi al terzo gol al 19’ con Saitta che salva sulla linea e poi ferma in altre due occasioni Barragan. Il Castiglione non sta a guardare e mette i brividi con i tentativi di Esquibel e Cabella; Saitta fa buona guardia sul concreto Paghi.

Nel secondo tempo il Castiglione pareggia, poi il Grosseto la vince

A inizio ripresa si fa subito pericoloso il Grosseto con Barbieri, Saavedra e Sillero e proprio su Barbieri Saitta si esalta al 3’. La Blue Factor è in difficoltà nel trovare spazi nella difesa a zona dei ragazzi di Massimo Mariotti e solo con Cabella e Guarguaglini chiama al lavoro Scarso. Con le due squadre con l’uomo in meno per le espulsioni di Barragan e Cabella per reciproche scorrettezze, la sgasata di Escobar al 12’, riporta la gara in parità: diagonale imprendibile e 2-2. L’uomo della partita è Vargas, che riprende una pallina murata dalla difesa su un tentativo di alza e schiaccia e in girata la spedisce in fondo alla rete per il 3-2. Il gol che indirizza la gara. A 9 minuti dalla sirena il Grosseto va vicinissimo al quarto gol, con il gran tiro di Paghi che sbatte sulla traversa. Il 4-2 arriva però qualche secondo dopo grazie a Sillero, servito da Vargas.

Per i Pattinatori è un bel momento, con Barragan che colpisce però nuovamente la traversa. Il Cp potrebbe andare mettere a segno anche il quinto gol a 68 secondi dalla sirena, sulla punizione di prima concessa per il decimo fallo dei castiglionesi, ma Saavedra, dopo aver cercato il dribbling sul portiere, viene ipnotizzato da Michael Saitta. Non succede altro fino alla fine e il Grosseto brinda alla prima vittoria del nuovo anno.

Blue Factor Castiglione-Circolo Pattinatori Grosseto 2-4

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Michael Saitta, (Gabriele Irace); Luigi Brunelli, Mattia Maldini, Serse Cabella, Diego Guarguaglini, Facundo Gabriel Esquibel Fernandez, Alberto Cabiddu, Oscar Lasorsa, Tomas Escobar Avellaneda. All. Massimo Bracali.

CP GROSSETO: Franco Vicente Scarso Granados, (Luca Peruzzi Squarcia); Matias Emanuel Sillero Candanedo, Pablo Nelson Saavedra, Stefano Paghi, Mattia Giabbani, Nicolas Barbieri, Filippo Schiavo, Joaquin Alejandro Vargas Selafia, Francisco Barragan. All. Massimo Mariotti.

ARBITRI: Luca Molli e Massimiliano Carmazzi di Viareggio.

RETI: pt (1-2) 7’01 Sillero (G), 7’40 Cabella (C), 13’53 Vargas (G); st 11’20 Escobar (C), 12’34 Vargas (G), 16’52 Sillero (G).







