Il Circolo Pattinatori Grosseto espugna Casa Mora: 4-2 alla Blue Factor Castiglione

La formazione di Massimo Mariotti conquista la prima vittoria stagionale nel derby maremmano grazie alla doppietta di Sillero e ai gol di Vargas ed Escobar, imponendosi con esperienza sulla neopromossa Castiglione. (Foto da Claudio Donnini)

Castiglione della Pescaia: Il Circolo Pattinatori Grosseto conquista i primi tre punti della stagione, andando a espugnare (per 4-2) la pista di Casa Mora nell’incontro contro la neopromossa Blue Factor Castiglione, nel posticipo della terza giornata di serie A1. I ragazzi di Massimo Mariotti hanno fatto loro questo derby inedito grazie alla maggiore esperienza dei suoi uomini, che al momento giusto sono riusciti a dare una svolta a un incontro veloce e divertente.

L’inizio è velocissimo, con i tentativi di Barragan, Sillero e Lasorsa fermate dai portieri. L’espulsione di Lasorsa, che aggancia Saavedra, costringe il Castiglione a giocare due minuti con l’uomo in meno, nel corso dei quali il Grosseto mette alle corde i locali, con Barbieri e Barragan che chiamano al lavoro l’ex Saitta.

Il Cp Grosseto sblocca il risultato con Matias Sillero che da dietro porta fa carambolare la palla alle spalle di Saitta. Il vantaggio biancorosso dura appena trenta secondi: Cabella finalizza un’azione veloce, mettendo in rete un assist di Cabiddu

La partita è divertente e non mancano le occasioni: di Barbieri per il Grosseto, di Escobar e Cabiddu per la Blue Factor. Capitan Saavedra mette alto, mentre Scarso deve fare gli straordinari su Lasorsa. Al 14’52 torna avanti il Grosseto. Gran tiro da sinistra di Paghi e Vargas con una deviazione volante mette nel sacco il 2-1. A 10'57, però, il Grosseto perde per due minuti Paghi, per un fallo su Lasorsa. Castiglione si getta in avanti, ma Scarso effettua una gran parata su Esquibel e la difesa evita danni. Biancorossi vicinissimi al terzo gol al 19’ con Saitta che salva sulla linea e poi ferma in altre due occasioni Barragan. Il Castiglione non sta a guardare e mette i brividi con i tentativi di Esquibel e Cabella; Saitta fa buona guardia sul concreto Paghi. A inizio ripresa si fa subito pericoloso il Grosseto con Barbieri, Saavedra e Sillero e proprio su Barbieri Saitta si esalta al 3’. La Blue Factor è in difficoltà nel trovare spazi nella difesa a zona dei ragazzi di Massimo Mariotti e solo con Cabella e Guarguaglini chiama al lavoro Scarso. Un’improvvisa fiammata di Escobar al 12’, con le due squadre con l’uomo in meno per le espulsioni di Barragan e Cabella, riporta la gara in parità. Il Cp Grosseto con il cuore di Vargas, che riprende una pallina murata dalla difesa su un tentativo di alza e schiaccia e la spedisce in fondo alla rete il 3-2. A 9 minuti dalla sirena il Grosseto va vicinissimo al quarto gol, con il gran tiro di Paghi che sbatte sulla traversa. Il 4-2 arriva però qualche secondo dopo grazie a Sillero, servito da Vargas, Per i Pattinatori è un bel momento, con Barragan che colpisce però nuovamente la traversa. Il Cp potrebbe andare mettere a segno anche il quinto gol a 68 secondi dalla sirena, sulla punizione di prima concessa per il decimo fallo dei castiglionesi, ma capitan Saavedra, dopo aver cercato il dribbling, viene ipnotizzato da Michael Saitta. Non succede altro fino alla fine e il Grosseto brinda alla prima vittoria del nuovo anno.

Blue Factor Castiglione-Circolo Pattinatori Grosseto 2-4

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Saitta, Irace; Brunelli, Maldini, Cabella, Esquibel, Cabiddu, Lasorsa. All. Massimo Bracali.

C.P. GROSSETO: Scarso, Squarcia; Sillero, Saavedra, Paghi, Giabbani, Barbieri, Schiavo, Vargas, Barragan. All. Massimo Mariotti.

ARBITRI: Massimiliano Carmazzi e Luca Molli di Viareggio.

RETI: nel p.t. 7’01 Sillero, 7’40 Cabella,13’53 Vargas; nel s.t. 11’20 Escobar, 12’34 Vargas, 17’52 Sillero.

ESPULSIONI (2’): La Sorsa, Paghi nel p.t.; Barragan e Cabella nel s.t.



