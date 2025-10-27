Hockey, U15 A e under 11: Cp Grosseto avanti tutta senza soste

Grosseto: La formazione A del Circolo Pattinatori Grosseto continua a macinare vittorie e reti nel campionato under 15. Sabato pomeriggio, i ragazzi allenati da Marco Zanobi sono andati a vincere sulla pista “Engles Lambardi” di Siena (19-0), al al termine di un incontro praticamente senza storia, al termine del quale il portiere Andrea Conti ha firmato il terzo "clean sheet” in quattro giornate, mentre i compagni di attacco si sono divertiti a bucare la rete bianconera. La gara si è chiusa praticamente tra il quarto e l’ottavo minuto, nel corso del quale Tonini e compagni hanno messo a segno cinque reti, prima di chiudere i 20’ iniziali sul 10-0.

Under 15 A: Conti; E. Convertiti Mann (2), Tonini (6), A. Convertiti Mann (3), Boni (3), Sensi (1), Spinosa (4). All. Marco Zanobi.

È svanito invece a 3’18 dalla sirena, il primo risultato utile della squadra B del Cp, guidata da Massimo Mariotti, superata in via Mercurio dal Viareggio Hockey per 3-2. I grossetani si sono portati in vantaggio al 5’ con Gabriele Sorbo, hanno recuperato, con lo stesso Sorbo, la rete di svantaggio con la quale si è chiusa la prima frazione (1-2), ma sono stati condannati nel finale da Bertuccelli. Rimane comunque la bella prestazione che fa presagire che molto presto arriveranno anche punti e vittoria.

Under 15 B: Mori; Alice Sorbo, Marinoni, Amerighi, Denaro, Gabriele Sorbo (2), Bordan, Ugas. All. Massimo Mariotti.

Ancora una vittoria, la seconda, senza subire punti, anche il quintetto under 11 guidato da Stefano Paghi, che al Pala Mercurio ha avuto la meglio del Cgc Viareggio, con un 9-0 che non ammette repliche e dubbi sulla formazione più forte. Trascinati da Davide Galoppi (cinque reti) e Pietro Spinosa (tre) i piccoli biancorosso hanno chiuso praticamente i conti ad inizio gara, con cinque reti nei primi sei minuti e andando al riposo già sul 7-0. La doppietta di Spinosa nella ripresa ha reso più netto il divario.

Under 11: Konarski; Galoppi (5), Mantovani, Samuele Antonelli, Matassi, Spinosa (3), Edoardo Antonelli (1). All. Stefano Paghi, vice Emilio Minchella.



