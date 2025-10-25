Derby inedito domenica sera per il Circolo Pattinatori sulla pista della Blue Factor Castiglione

Grosseto: Il Circolo Pattinatori Grosseto è atteso domenica sera alle 18, sulla pista di Casa Mora, a un inedito duello con la Blue Factor Castiglione, quintetto neopromosso nella massima serie, valido come posticipo della terza di andata. Per i ragazzi di Massimo Mariotti, dopo due sconfitte che hanno lasciato qualche rimpianto, questo derby maremmano potrebbe essere l’occasione per mettere in tasca i primi punti di una stagione, nella quale Saavedra e compagni cercheranno di ottenere una salvezza tranquilla, senza disputare i playout, ma casomai i preliminari playoff. La sfida di Casa Mora è insomma il primo degli incontri da portare a casa per centrare l’obiettivo prefisso. La squadra biancorossa ha dimostrato di essere sulla strada della migliore condizione, anche se non riesce ancora a finalizzare le molte occasioni create.

«La gara con il Castiglione – dice l’allenatore del Cp Grosseto Massimo Mariotti - me l’aspetto come una sfida difficile. Non è vero che siamo favoriti, come dice qualche addetto ai lavori, perché in questo campionato regna l’equilibrio. Delle due formazioni quella che ha più da perdere è probabilmente il Castiglione perché gioca in casa; noi ci arriviamo in buone condizioni. A Viareggio siamo stati condannati dall’annullamento di un gol regolare a nove secondi dalla fine. Contro il Monza, senza l’episodio del rigore e l’espulsione di Scarso, la potevamo vincere. E’ stata una partita intensa, difficile, contro la squadra che in questo momento sta meglio di tutte in A1. Il nostro primo tempo e i dieci minuti della ripresa sono stati soddisfacenti».

Al “Casa Mora” si affronteranno due delle formazioni ancora a zero punti in classifica. «Il calendario ha messo di fronte entrambe a ottime avversarie. Il Castiglione ha trovato due squadre di prima fascia, Lodi e Bassano, noi due quintetti in crescita come Monza e Viareggio. Abbiamo incontrato più o meno le stesse difficoltà. La squadra di Bracali a Bassano ha limitato i danni facendo una partita difensiva, chiudendo tra l’altro il primo tempo sullo 0-0. Quella di domenica è una partita tra tripla e in questa occasione dobbiamo fare bene sia la fase difensiva che quella offensiva».

L’ultima battuta è sulla formazione castiglionese: «sono una squadra giovane, con due argentini, che ha l’entusiasmo di una neopromossa. È la prima sfida salvezza. Fin dall’inizio sapevo che avevamo un calendario complicato. Cerchiamo però di giocare le nostre armi per fare bottino pieno».

I PRECEDENTI. Come detto, non ci sono precedenti tra le due maremmane in serie A1, ma complessivamente sono stati i derby: diciannove incontri complessivi, conclusi con 14 successi castiglionesi e 5 grossetani. Una curiosità: nella Final Eight di serie B del 2013, nel Castiglione che si laureò campione d’Italia militava come giocatore l’attuale mister del Circolo Pattinatori, Massimo Mariotti.

Nel corso della settimana il Circolo Pattinatori si è allenato. Barragan, Saavedra e Vargas hanno recuperato al massimo e sono pronti a dare il loro contributo in un incontro importantissimo. I convocati: Scarso, Squarcia; Sillero, Saavedra, Paghi, Giabbani, Barbieri, Schiavo, Vargas, Barragan.