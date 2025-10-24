Hockey A1, al Casa Mora per la Blue Factor è tempo di derby

Domenica alle 18:00 la sfida per la terza giornata è contro il Cp Grosseto. La A2 di scena sabato a Viareggio contro i Pumas. L’Under 19 esordisce contro il Follonica. L’U17 va a Sarzana e l’u15 gioca contro il Camaiore

Castiglione della Pescaia: Un altro fine settimana intenso per le squadre del Castiglione. La serie A1 gioca domenica alle 18:00, arbitri Massimiliano Carmazzi e Luca Molli di Viareggio, nel derby contro il Cp Grosseto. La A2 sabato alle 17:00 è impegnata in Coppa Italia al pala Barsacchi contro i Nova Medicea Pumas Ancora Viareggio, mentre nelle giovanili ferma l’under 23, l’Under 19 esordisce questo venerdì al Casa Mora alle 21:00 contro il Follonica, l’Under 17 Lo Scoiattolo domenica è di scena alle 12:00 a Sarzana e l’Under 15 La Scala gioca ancora al Casa Mora sabato alle 15:30 contro la Rotellistica Camaiore.

In A1 è quasi un evento storico: mai prima d’ora c’era stato un derby nella massima serie fra il Castiglione e il Grosseto, e a dire la verità nemmeno poi tanti incroci. Considerando solo le prime squadre, e mettendoci dentro anche l’Hc Grosseto insieme al Cp, si contano 21 sfide con 15 vittorie biancocelesti e 5 biancorosse considerando anche la Coppa di Lega. Numeri che risalgono in gran parte agli anni Ottanta, in quella che era la serie B (la seconda serie) ma che vedeva in pista campioni come Josè Martinazzo nel Castiglione autore sempre di tanti gol. Tra le curiosità si deve ricordare come nella Final Height di serie B del 2013, nel Castiglione che si laureò campione d’Italia militava come giocatore anche Massimo Mariotti. Negli anni recenti nel 2019-20 in B due vittorie del Castiglione e una del Cp, prima che il Covid fermasse la stagione. Il ripescaggio in A2 dei biancocelesti ha poi visto nel 22/23 due vittorie Hc in Coppa Italia e due vittorie in campionato sempre del Castiglione. L’inizio di stagione non è stato buono, almeno per i risultati sia dell’Hc che del Cp: entrambi i quintetti sconfitti, il Grosseto a Viareggio con il Cgc per 3-2 e poi 7-2 in casa contro il Monza. Castiglione fermato all’esordio al Casa Mora dal Lodi per 7-2 e poi a Bassano per 4-0. Certamente i biancorossi di Massimo Mariotti possono vantare maggiore esperienza, tornati in A1 dal 2020-21 e anche in questa stagione il roster a disposizione sembra importante: in porta è arrivato l’italo-argentino Franco Granados Scarso dal Novara, e poi una vecchia conoscenza del campionato italiano l’argentino Joaquin Vargas che ha giocato a Matera affrontando il Castiglione nel 2021, e i due italiani Nicolas barbiere dal Bassano e Filippo Schiavo ex capitano del Montebello. Insieme all’inossidabile Pablo Saavedra e Stefano Paghi il quintetto e vede i due stranieri confermati Francesco Barragan e Matias Sillero. Nel Castiglione di Massimo Bracali ci sono tanti ex: i portieri Michael Saitta e Gabriele Irace, e poi Alberto Cabiddu (8 gol lo scorso anno con i biancorossi), Luigi Brunelli e Serse Cabella.

«Un derby esce sempre dagli schemi e non è mai una partita normale – conferma il tecnico biancoceleste Bracali – noi abbiamo voglia di continuare nei miglioramenti intrapresi e visti anche a Bassano. Mi aspetto una gara aperta e combattuta. Il Grosseto è una buona squadra con un allenatore che non ha bisogno certo di presentazioni».

In A2 ancora una trasferta per la Blue Factor di Federico Paghi: sabato alle 18 al pala Barsacchi match insidioso contro la Nova Medicea Pumas Ancora Viareggio di Mirko Bertolucci.

Questo venerdì al Casa Mora, alle 21:00, inizia il campionato under19 e il Castiglione ospita subito il Follonica nel derby. L’under 17 Lo Scoiattolo gioca domenica a Sarzana alle 12, mentre l’under 15 La Scala ospita sabato al Casa Mora alle 15.30 la Rotellistica Camaiore.