Ginnastica artistica: Un grande inizio per la Polisportiva Barbanella Uno

Grosseto: La stagione agonistica ha finalmente avuto inizio e i successi non si sono fatti attendere. Lo scorso fine settimana le atlete della polisportiva grossetana hanno preso parte al campionato regionale categoria eccellenza, LD3 e LC3 base e avanzato che si è tenuto a Montevarchi e, sebbene fossero solo all’inizio della preparazione dopo la lunga pausa estiva, hanno superato brillantemente il rientro in pedana.

Per la categoria LC3 base allieve 2 abbiamo un podio tutto della polisportiva con Miriam di Gregorio che conquista la medaglia d’oro seguita dalle compagne di squadra Emma Mori, argento, e Aurora Romiti, bronzo. Nella categoria allieve 3, ottimo terzo posto per Mia Del Ghianda, mentre nella junior 2 secondo posto per Anna Capasso.

Nella categoria LC3 avanzato, ottimo l’esordio di Martina Radiconi che sale sul terzo gradino del podio al debutto in questa nuova e impegnativa categoria. Ottime anche le prove di Elena Biagioli, che, nonostante l’emozione, ha portato a casa buoni risultati al debutto in questo campionato e siamo sicuri che avrà modo di far vedere tutto il suo potenziale nelle prossime prove.

Passando alla categoria LD 3 base allieve 4, si laurea campionessa regionale Giulia Lori seguita a pochissimi decimi da Daria pezzuto. Primo gradino del podio anche per Luce Girelli nelle junior 1 e medaglia d'argento per la sorella Perla nelle allieve 3. Per concludere in bellezza ottimo secondo posto per Naike Venturi nelle senior 2. Nella categoria avanzato vince Petra Parmesani nelle allieve 5, all’esordio in questa categoria, e ottiene un meritato secondo posto Alessia Lori nelle junior 1.

Infine, grande debutto in campionato nella categoria eccellenza, il livello più alto del programma silver, per Chiara Minelli che sfiora il podio classificandosi al 4 posto assoluto e per Greta Burgassi che si posiziona al 6 posto. Nella categoria senior, invece, Linda Zambernardi, Sofia Biagiotti e Alice Esposito portano a casa un’ottima prova, concludendo così le due giornate di successi.

Le allenatrici Claudia Salvadore, Azzurra Terminali e Linda Zambernardi si ritengono soddisfatte dai risultati ottenuti dalle proprie allieve e sono pronte per il prossimo fine settimana che le vedrà nuovamente in gara, questa volta a Firenze con il nuovo programma DUO a coppie.



