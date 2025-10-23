Pallavolo: testa della Classifica per il Team Luca Consani Grosseto

Grosseto: Le ragazze della Luca Consani dei Coach Elisabetta Alberti & Federica Brizzi archiviano la pratica con la Pallavolo Follonica in tre set secchi (25-27/15-25/11-25).
Orfane di Capitan Luschi tenuta ferma dallo Staff per un risentimento alla spalla, le atlete faticano un po’ nel primo parziale colpa anche del campo di gioco non propriamente adatto; una volta scrollata di dosso la tensione da soffitto, trovano ritmo, gioco e convinzione e da lì in poi… tutto in discesa!
Altra prova di carattere e crescita per le ragazze grossetane. Adesso tesa in palestra e concentrate per il prossimo impegno in casa contro il San Vincenzo.