Croce Rossa Italiana lancia progetti di inclusione sociale a Monte Argentario con la Cooperativa Santa Barbara

Al via nuovi progetti di inclusione sociale della Croce Rossa Italiana in collaborazione con la Cooperativa Santa Barbara

Monte Argentario: Sono stati avviati, in collaborazione e partenariato con la Cooperativa Sociale Santa Barbara, due nuovi progetti di inclusione sociale presso le sedi della Croce Rossa Italiana di Porto Ercole e Porto Santo Stefano, nel Comune di Monte Argentario.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle politiche socio-assistenziali promosse dal Croce Rossa Italiana - Comitato della Costa d'Argento, portate avanti dalla delegata dell’Area 2 Sociale, Piera Casalini.

I progetti mirano a rafforzare i percorsi di inclusione, supporto e accompagnamento per le persone in situazione di vulnerabilità, favorendo l’integrazione e la partecipazione attiva alla vita della comunità.

Sono inoltre in fase di sviluppo ulteriori progettualità sinergiche e partenariati nell’ambito delle politiche sociali e dell’inclusione territoriale, che coinvolgeranno i comuni di Orbetello, Isola del Giglio e Monte Argentario, con l’obiettivo di consolidare una rete sempre più efficace e coordinata a sostegno delle fasce più fragili della popolazione.