Gestione delle emergenze in età infantile: incontri per genitori a Grosseto

Serie di incontri per genitori al Consultorio di Grosseto con la partecipazione dello staff della Pediatria e Neonatologia. Come partecipare

Grosseto: Cosa fare in caso di emergenze pediatriche, come comportarsi prima che arrivino i soccorsi. Sono alcuni dei temi che saranno affrontati durante la serie di incontri in programma al Consultorio di Grosseto. Si tratta di dieci occasioni in cui imparare dal personale della Pediatria e Neonatologia dell’ospedale Misericordia come intervenire in caso di incidenti domestici, malori o problemi che riguardino i bambini.

Con cadenza mensile al Consultorio di via Don Minzoni 9 a Grosseto, si terranno degli incontri sulla gestione delle emergenze pediatriche, con particolare riguardo alla disostruzione delle vie aeree. Lo scopo sarà quello di fornire ai genitori e ad eventuali caregiver le corrette informazioni sulla sicurezza in età pediatrica e sulla gestione delle varie emergenze, con indicazioni teoriche e dimostrazioni pratiche di manovre salvavita da mettere in atto con tempestività fino all'arrivo dei soccorsi. Infatti, saper riconoscere un evento critico e non perdere la calma, attivandosi nella maniera adeguata, rappresentano la risposta più importante quando ci troviamo dinanzi a situazioni d'emergenza».

Le attività verranno svolte in collaborazione con gli operatori della Pediatria e Neonatologia dell'ospedale Misericordia grazie alla collaborazione fra la direttrice Susanna Falorni e la responsabile dei Consultori di Grosseto, Claudia Cotoloni.

Per partecipare occorre prenotare telefonando il lunedì dalle 14.30 alle 16.30 al numero del Consultorio (0564 485736). Gli incontri si tengono dalle 14,30 alle 16,30 nelle seguenti date: 2 marzo, 7 aprile, 4 maggio, 8 giugno, 6 luglio, 3 agosto, 7 settembre, 5 ottobre, 2 novembre e 14 dicembre 2026.