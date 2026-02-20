Giornata delle professioni sanitarie: ricorrenza che cade in momento di sviluppo e riorganizzazione della sanità territoriale

Il presidente di Opi Grosseto Luca Grechi commenta la ricorrenza del 20 febbraio: "Grazie ai fondi Pnrr stiamo dando vita a strutture fondamentali per il diritto alla salute e tutto questo grazie all'impegno dei professionisti della sanità"

Grosseto: “Questa giornata delle professioni sanitarie ricorre in un momento molto importante per il nostro territorio - dichiara Luca Grechi, presidente Opi Grosseto – perché stiamo assistendo alla nascita di strutture fondamentali per la salute dei cittadini, come le case di comunità. Per questo, credo che sia importante e doveroso ringraziare di cuore tutti i colleghi infermieri, oss, coordinatori e responsabili e medici per il grande lavoro che stanno facendo e soprattutto per essersi prodigati per far sì che queste nuove strutture fossero aperte sin da subito”.

Interviene così il presidente Grechi, in occasione del 20 febbraio, giorno in cui ricorre la Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato istituita nel 2020 per celebrare la dedizione di chi lavora nel settore, spesso affrontando sfide sanitarie complesse.

“Un lavoro corale fatto da una filiera di professionisti – continua Grechi – non scontato che sta garantendo l’apertura, il coordinamento e la gestione di luoghi fondamentali per la cura dei pazienti. Ci auspichiamo, come Ordine, che questo primo passo abbia una continuità trovando presto anche risposte sulle nuove assunzioni, sulle quali si sta lavorando, per dare un contributo maggiore a queste strutture, che rappresentano veri e propri presidi sul territorio, affinché possano erogare sempre più servizi di prossimità ai cittadini”.



