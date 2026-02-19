Ortopedia, ortogeriatria e cura del diabete al centro dell’incontro organizzato a Orbetello dai Pensionati di Cna Grosseto

Sabato 21 febbraio, dalle 10, si parla di salute con i professionisti dell’Azienda sanitaria Usl Toscana sud est. L’evento è patrocinato dall’amministrazione comunale

Orbetello: “Ortopedia, ortogeriatria e cura del diabete per una migliore qualità della vita” è il titolo dell’incontro organizzato da Cna Pensionati Grosseto, con il patrocinio del Comune di Orbetello, e in programma sabato 21 febbraio, alle 10, nell’ex oratorio Sant’Antonio” in via Dante 21 nella città lagunare.

“Ogni anno promuoviamo appuntamenti dedicati alla salute con esperti – spiega Lidio Del Pasqua, presidente di Cna Pensionati – che rappresentano un momento di incontro per la comunità ma, soprattutto, permettono di acquisire informazioni utili per vivere meglio: prendersi cura di sé e della propria salute e sostenere, così, l’invecchiamento attivo”.

Dopo i saluti del vicesindaco Chiara Piccini e del presidente Del Pasqua, sono previsti gli interventi di Maurizio Manini, direttore di Medicina interna all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Orbetello, della dottoressa Michela Cercignani, dirigente medico Uosd di Ortogeriatria all’ospedale “Misericordia” di Grosseto, e del dottor Guido Zampar, ortopedico in servizio al nosocomio di Orbetello.

“Ringraziamo l’amministrazione comunale per il sostegno alla nostra iniziativa – sottolinea del Pasqua – e i professionisti dell’azienda sanitaria”.

L’ingresso all’incontro è libero e gratuito. Per maggiori informazioni è possibile scrivere a associazione@cna-gr.it o chiamare il numero 0564 4711.



