Proseguono gli incontri per scoprire i servizi del punto nascita

Secondo appuntamento giovedì Giovedì 19 Febbraio 2026, ginecologhe, ostetriche ed infermieri pronti a fornire risposte

Grosseto: Si terrà questo giovedì 19 Febbraio il secondo appuntamento del 2026 per scoprire i servizi offerti dal punto nascita di Grosseto. Gli incontri si tengono dalle 11 alle 13 nell’auditorium della nuova ala dell'Ospedale e sono organizzati dalle ostetriche con la partecipazione delle ginecologi, neonatologi e infermiere della Terapia intensiva neonatale del Misericordia. L’obiettivo è quello di far conoscere il percorso che va dalla rete dei consultori, fino al punto nascita di Grosseto.

Durante gli incontri verranno illustrati e approfonditi principali servizi offerti, tra cui:

l'assistenza alla gravidanza ad alto e basso rischio ostetrico;

il travaglio ed il parto fisiologico, con possibilità di utilizzo di tecniche non farmacologiche per la gestione del dolore, come il travaglio e parto in acqua.

la promozioni delle posizioni libere in travaglio e parto;

il sostegno al contatto pelle a pelle e l'avvio precoce dell'allattamento al seno;

la gestione del post-partum, con attenzione al benessere materno e neonatale;

l’assistenza al neonato all'interno della terapia intensiva neonatale;

Gli incontri non necessitano di prenotazione e rappresentano un momento di dialogo diretto con i professionisti, durante i quali le donne e le famiglie possono porre domande, chiarire dubbi e conoscere da vicino l'organizzazione del reparto, in un'ottica di trasparenza, accoglienza e continuità assistenziale.

Gli appuntamenti sono programmati a cadenza mensile, quelli successivi saranno il 19 marzo, 16 aprile, 21 maggio, 18 giugno, 16 luglio, 20 agosto, 17 settembre, 15 ottobre, 19 novembre e 17 dicembre. Per informazioni, telefonare allo 0564 485133 o scrivere una E-mail a serena.pepi@uslsudest.toscana.it



