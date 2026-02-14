Orbetello, il grazie del Comitato Costa d’Argento alla dottoressa Cinzia Graziani

Impegnata nella raccolta delle quote 2026 dei Soci Sostenitori della Croce Rossa Italiana

Orbetello: Un sentito ringraziamento arriva dal Comitato della Costa d’Argento della Croce Rossa Italiana alla dottoressa Cinzia Graziani di Orbetello, storica volontaria della CRI, iscritta fin dai tempi dell’allora Comitato Femminile.

In questi giorni la dottoressa Graziani sta offrendo un prezioso contributo nella raccolta delle quote associative dei “Soci Sostenitori della Croce Rossa Italiana” per l’anno 2026, operando con dedizione e autentico spirito di servizio a sostegno delle attività del Comitato.

Sono già numerose le adesioni registrate tra i cittadini di Albinia, Porto Santo Stefano e Orbetello, a testimonianza della sensibilità e della vicinanza del territorio verso le iniziative della Croce Rossa. Un gesto concreto di solidarietà che consente di rafforzare i servizi e le attività a favore dell’intera comunità.