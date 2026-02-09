Andrea Romani alla guida del Dipartimento Chirurgie Specialistiche della Asl Toscana sud est

Grosseto: È il dottor Andrea Romani il direttore del nuovo Dipartimento Chirurgie Specialistiche della Asl Toscana sud est. La nomina è arrivata lo scorso dicembre e avrà una durata di tre anni. Romani, già direttore UOC Oculistica PO Aretino, Casentino, Valtiberina e della Valdichiana Aretina e responsabile della Area dipartimentale Oculistica, ha ricoperto fino a questa nomina anche il ruolo di direttore del Dipartimento Testa collo organi di senso che, adesso, è stato trasformato nel Dipartimento chirurgie specialistiche, inglobando al suo interno le aree di urologia, chirurgia vascolare, otorinolaringoiatria, dermatologia, odontoiatria e oculistica.

Laureato nel 1982 all’Università degli studi di Perugia e nel 1989 si è specializzato in Oculistica all’Università degli studi di Firenze. È entrato nell’allora Asl 8 nel 1998, dopo aver prestato la propria attività prima all’ospedale Careggi di Firenze, quindi a Cagliari e infine all’ospedale Santa Chiara di Pisa.

«Ringrazio il direttore generale Marco Torre e la direttrice sanitaria Barbara Innocenti per la fiducia accordatami con questa nomina – dichiara Romani -. Un incarico che continuerò a svolgere nel solco del lavoro fatto finora alla guida del precedente Dipartimento Testa collo e organi di senso. Porterò l’esperienza maturata in questi anni per realizzare gli obiettivi indicati dall’Azienda, grazie anche al contributo e al supporto dei professionisti afferenti alle varie discipline che fanno parte del Dipartimento. Un grazie va anche ai miei collaboratori, personale medico e infermieristico, Oss e personale tecnico per l’instancabile lavoro che svolgono ogni giorno per garantire la salute dei cittadini e di quanti si rivolgono a noi».