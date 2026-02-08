Sanità, lunedì 9 febbraio un aggiornamento di Ars sull’ultimo rapporto “Welfare e salute”

Firenze: Aspettativa di vita alla nascita, mortalità per qualsiasi causa e più nel dettaglio la probabilità di morire per via di un tumore, di un ictus o di un infarto. La Toscana mette in fila i propri indicatori di salute - l’anno sotto la lente di ingrandimento è il 2024 - e li raffronta rispetto alla media nazionale, considerando anche stili di vita e qualità delle cure offerte dal sistema sanitario.

I dati, che presentano un bilancio positivo e confermano la Toscana tra le regioni con i migliori livelli di salute e qualità nelle cure, saranno presentati e commentati lunedì 9 febbraio alle 13 nel corso di una conferenza stampa organizzata nella sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze, sede della presidenza della Regione. Si tratta di un aggiornamento dell’ultimo rapporto “Welfare e salute in Toscana”, curato da Ars Toscana e Osservatorio regionale sociale.

Con il presidente della Toscana Eugenio Giani ci saranno Fabio Voller, coordinatore dell’Osservatorio di epidemiologia dell’Agenzia regionale di sanità, e Federico Gelli, direttore sanità, welfare e coesione sociale della Regione e commissario di Ars.