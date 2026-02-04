Il dottor Danilo Tacconi alla guida del Dipartimento Medicina Interna e Specialità mediche

Il primario di Malattie infettive dell’ospedale di Arezzo subentra al dr. Massimo Alessandri che per anni ha guidato il Dipartimento

Grosseto: È il dottor Danilo Tacconi il nuovo direttore del Dipartimento Medicina Interna e Specialità Mediche della Asl Toscana Sud Est. L’incarico, della durata di tre anni, decorre dal 1 gennaio 2026. Il dottor Tacconi, subentra al dottor Massimo Alessandri, in pensione dalla fine dello scorso dicembre. La nomina di Tacconi, che conserva la direzione della UOC Malattie Infettive dell’Ospedale San Donato ma non quella di responsabile dell’Area Dipartimentale Malattie infettive che sarà attribuita a seguito di riorganizzazione, è stata decisa dalla Direzione aziendale sulla base dei requisiti e delle professionalità del medico.

Il dr. Tacconi si è laureato nel 1990 alla Università degli Studi La Sapienza di Roma. Nel 1992, a seguito di concorso, entra in Usl 8 di Arezzo come assistente medico e nel 1995 si specializza in malattie infettive all’Università degli Studi di Siena. È autore di libri e pubblicazioni scientifiche sul tema delle malattie infettive. È presidente degli infettivologi toscani.

«Ringrazio il Direttore generale Marco Torre, la Direttrice sanitaria Barbara Innocenti e la Direttrice amministrativa Biancamaria Rossi per la scelta – dichiara Danilo Tacconi -. Un ringraziamento va anche al dott. Massimo Alessandri per il lavoro svolto alla guida del Dipartimento fino al 31 dicembre. Considero un grande onore, oltre che una grande responsabilità, la fiducia che la direzione aziendale mi ha accordato. Intendo portarla avanti non solo con spirito di servizio ma soprattutto con la volontà di collaborare, sia a livello dipartimentale che a livello aziendale, in modo condiviso, trasparente e costruttivo. Il Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche rappresenta una componente strategica per la Asl TSE, in virtù della complessità delle attività svolte che dell’elevato valore professionale di tutti i suoi componenti. Componenti che andranno coinvolti in un confronto continuo e costruttivo per affrontare gli obiettivi indicati dall’azienda ma sempre mantenendo il paziente al centro, con una particolare attenzione alla qualità delle cure, al rapporto ospedale-territorio e alla sostenibilità».