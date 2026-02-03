«La mia vita da zucchina», un film per dire no al bullismo. Al via ciclo di proiezioni

La rete «Bullout» incontra gli studenti, primo appuntamento a Manciano mercoledì 4 febbraio

Grosseto: Al via gli eventi organizzati dalla rete «Bullout» per contrastare il fenomeno del bullismo. Il progetto consiste nella proiezione di un film di animazione, nello sviluppo di una discussione collettiva e nella somministrazione di un questionario grazie alla presenza del personale specializzato per la prevenzione del bullismo in età adolescenziale.

L'iniziativa è organizzata dalla rete «Bullout» composta da Asl Toscana sud est con le Zone Distretto di Grosseto, Amiata grossetana, Colline Metallifere e Zona Distretto delle Colline dell'Albegna e da Coeso quali componenti del tavolo provinciale su «Bullismo e cyberbullismo» insieme all’Ufficio scolastico e alle forze dell’ordine. Il film proiettato è «La mia vita da zucchina» di Claude Barras, tratto dal libro «Autobiografia di una zucchina» di Gilles Paris.

«Nel film c’è la storia di un bambino che da un contesto familiare difficile passa a vivere in una casa famiglia, dove conosce il fenomeno del bullismo - dichiara Simonetta Grechi di Clorofilla Film Festival che insieme allo psicologo e psicoterapeuta Ufsmia di Grosseto, Gian Paolo Sammarco ha selezionato il film - il messaggio che contiene è importante per i bambini e i giovani in generale perché sottolinea l’importanza delle relazioni e dell’amicizia nella risoluzione delle problematiche legate al fenomeno del bullismo».

Gli eventi sono realizzati per le scuole primarie e secondarie di primo grado, con la possibilità per i genitori di partecipare da remoto. Per le scuole secondarie di secondo grado la forma scelta è quella delle assemblee di istituto e in questo caso gli incontri sono rivolti ai soli studenti.

La rassegna si apre con le iniziative nelle scuole primarie: mercoledì 4 febbraio a Manciano, il 12 febbraio a Capalbio, il 17 a Sorano, l’11 marzo a Castell'Azzara, il 17 marzo a Porto Santo Stefano, il 24 a Pitigliano e il 31 marzo a Porto Santo Stefano.

Le scuole secondarie di primo grado sono protagoniste dall’8 aprile a Porto Ercole, il 14 aprile a Pitigliano, il 21 aprile a Porto Ercole, mentre il 12 maggio doppio incontro con la scuola primaria e la secondaria di primo grado dell’Isola del Giglio.