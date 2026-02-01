Inaugurata la Casa della Comunità di Porto Santo Stefano

Presente il Comitato della Croce Rossa e il presidente della Regione Eugenio Giani

Monte Argentario: Si è svolta nei giorni scorsi l’inaugurazione ufficiale della Casa della Comunità di Porto Santo Stefano, un momento significativo per il territorio e per il rafforzamento dei servizi rivolti alla cittadinanza. All’evento ha partecipato anche il Comitato della Croce Rossa Italiana, attivo nei territori di Monte Argentario, Orbetello e nelle isole del Giglio e di Giannutri, a testimonianza dell’impegno costante dell’Associazione a favore delle comunità locali. Alla cerimonia erano presenti numerose autorità istituzionali, tra cui il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, a sottolineare l’importanza strategica della Casa della Comunità come presidio di prossimità e punto di riferimento per l’assistenza e l’inclusione sociale. Il Comitato CRI era rappresentato da una delegazione composta dal dottor Giorgio Rizzardi, Chiara Ciminello e Luisa Benedetti, che hanno preso parte alla cerimonia inaugurale insieme alle autorità e agli operatori del settore sociosanitario.

La Casa della Comunità nasce come uno spazio di riferimento per l’assistenza, l’ascolto e la promozione del benessere, favorendo un approccio integrato ai bisogni delle persone e rafforzando la collaborazione tra enti, associazioni e cittadini. Parallelamente, presso la sede della Croce Rossa di Porto Santo Stefano, in via Baschieri, prenderà il via a partire da lunedì 2 febbraio un nuovo progetto dedicato all’inclusione sociale. L’iniziativa è pensata per contrastare l’isolamento e sostenere le fasce più fragili della popolazione, promuovendo percorsi di partecipazione, supporto e integrazione all’interno della comunità. La presenza della Croce Rossa all’inaugurazione e l’avvio del nuovo progetto confermano ancora una volta il ruolo centrale dell’Associazione nel tessuto sociale del territorio, con l’obiettivo di costruire una comunità sempre più solidale, inclusiva e attenta ai bisogni di tutti.



