Donazione di sangue nelle isole minori: agevolazioni sui traghetti per i donatori del Giglio

La proposta di CRI Costa d’Argento e del dottor Cassarini punta a ridurre i costi dei collegamenti marittimi per favorire donazioni di sangue e plasma e tutelare la salute pubblica.

Orbetello: Favorire la donazione di sangue e plasma nelle isole minori è una priorità sanitaria. In questo quadro si inserisce la proposta del dott. Cassarini, condivisa dai Donatori di sangue e plasma della Croce Rossa Italiana – Comitato Costa d’Argento, per introdurre agevolazioni tariffarie sui collegamenti marittimi a favore dei donatori residenti all’Isola del Giglio e a Giannutri.

La proposta è stata formalmente presentata alla società di navigazione Maregiglio, con l’obiettivo di avviare una collaborazione che consenta di ridurre i costi di viaggio per i donatori che, nella stessa giornata, si recano presso le strutture sanitarie dell’Azienda USL per effettuare la donazione.

I Donatori CRI Costa d’Argento, coordinati dal referente Ranieri, evidenziano come l’agevolazione rappresenti un incentivo concreto e sostenibile, già adottato in altri territori, capace di favorire la continuità delle donazioni senza incidere in modo significativo sui bilanci della compagnia. L’iniziativa mira all’apertura di un tavolo di confronto per definire modalità operative condivise e valutare un eventuale Protocollo di Intesa, nell’interesse della salute pubblica e della collettività.