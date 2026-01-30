Sanità: torna il programma di prevenzione ‘Gioco d’anticipo contro il tumore’

L’iniziativa, presentata a palazzo del Pegaso, è promossa da Fondazione ANT Franco Pannuti ETS in collaborazione con Banco Fiorentino e Villa Donatello. Il 18 febbraio in calendario il prossimo ciclo di visite. La presidente del Consiglio regionale Stefania Saccardi: “Fondamentale fare rete tra istituzioni, fondazioni, sistema sanitario e mondo del credito cooperativo”

Firenze – Torna anche per il 2026 ‘Gioca d’anticipo contro il tumore’, programma gratuito di prevenzione oncologica secondaria rivolto alle cittadine e ai cittadini toscani, nato nel 2017, che vede rinnovata la collaborazione fra Fondazione ANT, Banco Fiorentino – Credito Cooperativo e Villa Donatello. L’iniziativa è stata presentata questa mattina (giovedì 29 gennaio) al Media Center Sassoli di palazzo del Pegaso alla presenza di Stefania Saccardi, presidente del Consiglio regionale della Toscana, Simone Martini, delegato ANT Firenze, Gianluca Bresci, responsabile dell’Area mercato del Banco Fiorentino-BCC Credito Cooperativo, Alberto Rimoldi, amministratore delegato di Villa Donatello. Sono intervenute le atlete della Bisonte Firenze Volley, Beatrice Agrifoglio e Francesca Villani, testimonial della campagna.

Complessivamente, nel corso dell’anno, saranno offerti 360 controlli gratuiti, articolati in tre progetti: Progetto Melanoma, Progetto Mammella e Progetto Tiroide.

Il Progetto Mammella prevede visite senologiche con ecografia mammaria ed eventuale mammografia rivolte alle donne di età inferiore a 45 anni. Complessivamente saranno coinvolte 96 pazienti, suddivise in 8 sessioni che si terranno nelle due sedi di Villa Donatello.

Il Progetto Melanoma offre visite gratuite dermatologiche con l’ausilio della dermatoscopia per la diagnosi tempestiva di lesioni sospette e/o neoplastiche. Interesserà 120 pazienti distribuiti in 9 sessioni: otto si terranno nelle due sedi di Villa Donatello mentre una, riservata ai residenti nei Comuni del Mugello, si svolgerà a Borgo San Lorenzo, presso l’Istituto di Bioscienze.

Il Progetto Tiroide prevede visite specialistiche con ecografia tiroidea, con l'obiettivo di individuare eventuali noduli sospetti che necessitano di ulteriori approfondimenti diagnostici. Saranno sottoposti a visita 24 pazienti, in un’unica sessione, a Borgo San Lorenzo, riservata ai residenti dei Comuni del Mugello.

Inoltre, il Banco Fiorentino offrirà visite presso l’Ambulatorio Mobile della Prevenzione di ANT, ampliando l’ambito territoriale dell’iniziativa anche al Comune di Pisa. Il bus di ANT farà tappa l’11, 12 e 13 maggio in piazza Santa Maria Novella a Firenze e, successivamente, il 14 e 15 maggio a Pisa. Saranno così messe a disposizione dei cittadini dell’area fiorentina due sessioni del Progetto Melanoma e una del Progetto Tiroide, mentre per i cittadini pisani è prevista una sessione del Progetto Melanoma e una del Progetto Tiroide, coinvolgendo ulteriori 120 pazienti.

Il prossimo ciclo di visite partirà il 18 febbraio con i Progetti Mammella e Melanoma. Indicazioni su date e modalità di prenotazione si trovano sul sito dell’Ant: ant.it/toscana. Le prenotazioni relative ai due progetti partiranno rispettivamente il 9 febbraio e il 10 febbraio. Dalle ore 10 sarà possibile collegarsi alla pagina ant.it/prevenzione/ e prenotare la propria visita fino a esaurimento posti. Ogni mese al link https://ant.it/toscana/visite-di-prevenzione-oncologica-2/ sarà pubblicato il calendario completo delle giornate di prevenzione organizzate in Toscana.

“La prevenzione - ha commentato la presidente del Consiglio regionale Stefania Saccardi - è uno degli strumenti più efficaci che abbiamo per tutelare la salute delle persone e ridurre le disuguaglianze nell’accesso alle cure. Iniziative come ‘Gioca d’anticipo contro il tumore’ dimostrano quanto sia fondamentale fare rete tra istituzioni, fondazioni, sistema sanitario e mondo del credito cooperativo per offrire ai cittadini servizi di qualità, gratuiti e capillari. Investire nella diagnosi precoce significa prendersi cura della comunità oggi e costruire un futuro più sano e consapevole per tutti”.

“La collaborazione con Villa Donatello e con il Banco Fiorentino rimane di cruciale importanza per noi – ha detto Simone Martini, delegato ANT di Firenze –. Fondazione ANT da sempre si impegna per rendere alla portata di tutti la cultura della prevenzione oncologica. Oggi presentiamo una parte del nostro programma di prevenzione 2026, ma si aggiungeranno altre sessioni di visite nel corso dell’anno, compatibilmente con i fondi che riusciremo a raccogliere. L’anno scorso in Toscana abbiamo effettuato più di 3000 visite gratuite, un numero che vogliamo aumentare ulteriormente in un momento in cui le condizioni economiche di molti cittadini rimangono difficili. Siamo anche riusciti ad acquistare un nuovo ecografo portatile grazie all’aiuto di tutti voi. Tutto questo non sarebbe possibile senza il contributo di aziende e privati cittadini. Il sostegno del Banco va avanti dal 2017 e per noi è stato essenziale. I volontari ANT che vedete ogni giorno impegnati sulle piazze, raccolgono fondi per finanziare i progetti di prevenzione oncologica che ANT porta in tutta Italia, offrendo ogni anno oltre 20.000 visite e controlli gratuiti, oltreché per sostenere la nostra storica attività di assistenza domiciliare gratuita per i malati oncologici della nostra regione”.

“Come Banco Fiorentino–BCC Credito Cooperativo siamo orgogliosi di rinnovare questa collaborazione con Fondazione ANT per l'ottavo anno consecutivo – è la dichiarazione di Paolo Raffini, presidente del Banco Fiorentino -. La prevenzione oncologica rappresenta un investimento concreto nella salute delle nostre comunità. Dopo l'integrazione con la Banca di Pisa e Fornacette, abbiamo voluto estendere questa importante iniziativa anche al territorio pisano, portando l'Ambulatorio Mobile di ANT per la prima volta a Pisa. È un segno tangibile della nostra attenzione verso i territori in cui operiamo. La prossimità e la responsabilità sociale sono valori fondanti del Credito Cooperativo, e progetti come questo ne sono la migliore espressione”.

“L’attenzione alla salute della persona, e quindi anche alla prevenzione, è uno dei pilastri su cui Villa Donatello ha costruito la propria storia - ha affermato Alberto Rimoldi, amministratore delegato di Villa Donatello -. Siamo lieti di essere ancora a fianco di ANT su questo importante progetto di prevenzione oncologica rivolto a uomini e donne. Da questo punto di vista, avere come testimonial della campagna le atlete della Bisonte Volley, società sportiva della quale siamo riferimento sanitario da tempo e che rappresentano un modello positivo per tutti i giovani, può contribuire allo sviluppo della consapevolezza verso la necessità della prevenzione”.

“Invitiamo tutti a sostenere la ricerca e, soprattutto, a curare sé stessi con la prevenzione – hanno detto Beatrice Agrifoglio e Francesca Villani, atlete della Bisonte Firenze Volley -. Come giocatrici abbiamo la fortuna di avere uno staff che ci segue e di essere continuamente sotto controllo medico. Però è importante che tutti lo facciano, giovani, adulti e anziani: è meglio prevenire che trovarsi poi a dover affrontare un problema di salute”.