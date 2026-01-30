Sanità, sociale, lavoro: confronto con la Asl e il mondo della cooperazione nell’evento targato Cisl

Martedì 3 febbraio, dalle 9.30, la sala “Marraccini” di Banca Tema accoglie il convegno promosso da Cisl Grosseto, Fisascat Cisl e Cisl Funzione pubblica Toscana.

Grosseto: Un’occasione per confrontarsi su sanità, sociale e lavoro a partire dal patto sul welfare sottoscritto nel 2025 dalla Regione Toscana insieme alle organizzazioni sindacali confederali e dal mondo cooperativo. È l’evento dal titolo “Patto per il welfare nel territorio. La nuova coesione sociale”, organizzato da Cisl Grosseto insieme a Fisascat Cisl Toscana e Cisl Funzione pubblica Toscana, in programma martedì 3 febbraio dalle 9.30 nella sala di “Mirto Marraccini” Banca Tema in corso Carducci 14 a Grosseto.

“Sarà un incontro pensato per confrontarsi su temi legati alla sanità, al sociale e al mondo del lavoro, ma anche della sanità territoriale e della riorganizzazione in atto – commenta Simone Gobbi, segretario generale di Cisl Grosseto – con la consapevolezza che solo creando nuove alleanze e sinergie si potranno dare risposte concrete ai bisogni, sempre più specifici, di una popolazione che tende verso l’inverno demografico. Ringrazio sin da ora tutti coloro che hanno accettato il nostro invito e che daranno, attraverso le proprie competenze e professionalità, un contributo alla nostra mattinata di approfondimento”.

L’evento inizierà alle 9.30 con la registrazione dei partecipanti, mentre alle 9.45 l’introduzione sarà a cura di Alessandro Gualtieri, segretario generale Fisascat Cisl Toscana, e di Andrea Nerini, segretario generale di Cisl Fp Toscana. A seguire, intorno alle ore 10, è previsto l’intervento del direttore generale dell’Azienda sanitaria Usl Toscana sud est Marco Torre; dopodiché sono in calendario i saluti di Massimo Sbrilli, segretario generale di Cisl Pensionati Grosseto.

Alle 10.40 è in programma la tavola rotonda dal titolo “Sanità, sociale, lavoro: un welfare che crea coesione”, con la partecipazione di Maria Rosaria Esposito, segretaria di Fisascat Cisl Arezzo con delega regionale al Terzo settore; Carla Minacci, assessora al Sociale del Comune di Grosseto; Roberta Caldesi, direttrice della zona distretto Colline dell’Albegna; Tania Barbi, direttrice della zona distretto area Amiata Grossetana e Colline Metallifere Grossetane e direttrice di Coeso Società della salute; Patrizia Castellucci, direttrice dei servizi sociali Usl Toscana sud est; Gianni Autorino, responsabile del dipartimento welfare di Legacoop Toscana; Federico Pericoli, Agci-Solidarietà Toscana; Francesca Farolfi, Confcooperative Toscana. Modera la giornalista Clelia Pettini.

A curare le conclusioni, previste per le 12.30, sarà il segretario generale di Cisl Grosseto, Simone Gobbi.



