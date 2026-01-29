Orbetello al Centro Il Gruppo Civico Orbetello al Centro ha recentemente incontrato un gruppo di operatori del settore sanitario e sociale attivi nel

Il Gruppo Civico chiede più personale all’ospedale e un progetto di rafforzamento dei servizi per anziani e fasce fragili

Orbetello: Il Gruppo Civico Orbetello al Centro ha recentemente incontrato un gruppo di operatori del settore sanitario e sociale attivi nel comprensorio delle Colline dell’Albegna. Da questo confronto è emersa la volontà di portare all’attenzione delle istituzioni, attraverso un ordine del giorno, alcune importanti criticità che interessano i servizi socio-assistenziali del territorio.

"Le problematiche segnalate riguardano in particolare l’assistenza sociale territoriale, le politiche a sostegno degli anziani e delle persone più fragili, gli aiuti economici e il supporto alle famiglie in stato di difficoltà. Accanto a queste questioni, il Gruppo Civico evidenzia l’urgenza di un potenziamento degli organici del personale medico dell’Ospedale Civile di Orbetello. In particolare, risultano carenze significative nei medici del Pronto Soccorso e nei reparti di radiodiagnostica, TAC ed ecografia."

"Non è più possibile sottrarsi alla definizione di un progetto obiettivo - scrive il Gruppo Civico Orbetello al Centro - che preveda, per quest’area, una concreta politica di rafforzamento dei servizi ospedalieri, specialistici e di ricovero. L’ospedale di Orbetello rappresenta infatti un presidio fondamentale per un vasto bacino di utenza, di grande rilevanza anche dal punto di vista turistico, che comprende il sud della Toscana e parte dell’Alto Lazio."

Un impegno serio e strutturato in ambito sanitario e sociale è quindi indispensabile per garantire servizi adeguati a cittadini e visitatori, rispondendo in modo efficace ai bisogni di un territorio ampio e complesso.



