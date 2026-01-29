Emergenza freddo: ad Orbetello attivo fino a venerdì il servizio di assistenza

Orbetello: Resta attivo fino a questo venerdì compreso, salvo diverse indicazioni da parte della ASL, il servizio di emergenza freddo per l’aiuto e l’assistenza alle persone senza fissa dimora, organizzato anche con il supporto del Comune di Orbetello.

Per il territorio comunale lagunare aderisce all’iniziativa anche la Croce Rossa Italiana – Comitato della Costa d’Argento, che con propri mezzi e volontari svolge attività serali di monitoraggio e controllo del territorio, offrendo assistenza a persone sole o costrette a dormire all’aperto. Nel corso dell’emergenza, la CRI ha inoltre accolto alcune persone nei propri locali, garantendo loro un riparo notturno.

La Croce Rossa Italiana – Comitato della Costa d’Argento porta avanti, con risorse e volontari propri, progetti e interventi di aiuto alla persona, rivolti alle fasce più fragili della popolazione e finalizzati alla promozione dell’inclusione sociale.