Costa d’Argento: l’appello alla donazione di sangue e plasma continua

Nonostante un recente aumento delle donazioni, la situazione resta critica: servono nuovi donatori, giovani e adulti, per garantire scorte sicure e costanti.

Orbetello: Negli ultimi mesi, presso la Sezione Trasfusionale dell’Ospedale Civile di Orbetello, si è registrato un incoraggiante aumento delle donazioni di sangue. Tuttavia, la situazione generale non è ancora soddisfacente: alcune zone restano fortemente carenti e ciò rende necessari trasferimenti regionali, con inevitabili ritardi e rischi logistici.

Come ha ricordato recentemente Michele Casalini, presidente del Comitato CRI Costa d’Argento: «Un sentito grazie va a tutti i donatori del gruppo CRI per la loro generosità e costanza, nonché al referente Giuseppe Ranieri e ai numerosi collaboratori che supportano quotidianamente l’attività del gruppo».

Ma non c’è solo il sangue intero da donare: anche il plasma è fondamentale, sia in ambito chirurgico sia per la produzione di farmaci salvavita. La Conferenza Stato-Regioni, in vista del Programma nazionale 2025, ha stanziato 6 milioni di euro destinati alle Regioni secondo criteri di popolazione, efficienza e capacità organizzativa del sistema trasfusionale. Un investimento importante, che però necessita del contributo concreto di tutti.

Perché “ognuno, nella propria sfera e secondo le proprie possibilità, può contribuire a questa buona opera”.