Concluso a Manciano il corso per facilitatori di gruppi di mutuo auto-aiuto

Il progetto dell’azienda sanitaria e dell’associazione La Sfida è terminato con la consegna degli attestati

Manciano: Si è concluso giovedì 20 novembre, a “Le Stanze” di via Cavour a Manciano, con la consegna dei relativi attestati di partecipazione alle neo-facilitatrici, il primo corso di formazione per facilitatrici – facilitatori volontari di gruppi di mutuo auto-aiuto, organizzato dal Servizio dipendenze delle Colline dell’Albegna e dall’associazione di volontariato "La Sfida", con i docenti Alessandra Conti, Filippo Magherini, Giulia Paradisi e Vinicio Nardelli. Il progetto aveva il patrocinio del Comune di Manciano.

Il percorso formativo si è svolto in cinque incontri con l’obiettivo di fornire strumenti e competenze a cittadini e famiglie interessati a promuovere sul territorio spazi di ascolto, sostegno e partecipazione per persone con problematiche legate alle dipendenze da sostanze o comportamentali. Al termine del corso è stato rilasciato l’attestato di partecipazione che consentirà ai volontari formati di avviare, su base volontaria, nuovi gruppi di auto-aiuto rivolti alla comunità mancianese.

«Questo progetto rappresenta un tassello importante nella costruzione di una comunità più attenta, solidale e capace di prendersi cura delle fragilità – dichiara il sindaco di Manciano, Mirco Morini –. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato al corso e gli enti promotori per il lavoro prezioso svolto in questo periodo».

Soddisfazione anche del vicesindaco e assessore al Sociale, Roberto Bulgarini, che sottolinea l’impegno dell’amministrazione. «Come assessorato al Sociale – spiega il vicesindaco – mettiamo in campo tutte le azioni necessarie per sostenere le famiglie e rafforzare la rete di aiuto del territorio. Questo corso è un esempio concreto di collaborazione virtuosa tra istituzioni, professionisti e volontari. Un ringraziamento particolare va all'organizzazione e a tutti i partecipanti».