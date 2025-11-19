Firenze, dalle relazioni alla solitudine: film e dibattiti per la “Due giorni di Cinema e Psicologia”

La rassegna è promossa da Fondazione Ordine degli Psicologi della Toscana e Ordine degli Psicologi della Toscana, con il contributo di Fondazione CR Firenze e la collaborazione di Cesvot.

Appuntamento il 20 e 23 novembre al cinema La Compagnia

Firenze: Film che affrontano le sfaccettature della solitudine, seguiti da dibattiti con psicologi. E' la rassegna "Solitudini e Relazioni – Due giorni di Cinema e Psicologia 2025", promossa dalla Fondazione dell’Ordine degli Psicologi della Toscana, in collaborazione con l’Ordine degli Psicologi della Toscana e Cesvot e il contributo di Fondazione CR Firenze. L'appuntamento è in programma il 20 e il 23 novembre al cinema La Compagnia (via Cavour 50r) a Firenze. Le pellicole in cartellone sono “Into the wild” di Sean Penn, “Her” di Spike Jonze, “Nonostante” di Valerio Mastandrea, “Anche libero va bene” di Kim Rossi Stuart.

I dibattiti che seguiranno le proiezioni vedranno la partecipazione di psicologi, psicoterapeuti e professori, che offriranno una chiave di lettura professionale per comprendere meglio le dinamiche rappresentate: il lutto, il disagio relazionale familiare, la scelta di isolarsi e il bisogno di relazioni umane, la solitudine nel mondo iperconnesso.

“Questo appuntamento - dice Maria Antonietta Gulino, presidente dell'Ordine degli Psicologi della Toscana - mira a esplorare le complesse e attuali dinamiche della solitudine, dell'isolamento e della relazione umana attraverso la potenza evocativa del cinema. Crediamo che il tema della solitudine sia centrale e mai abbastanza analizzato: i dati Istat e Oms, stimano la solitudine e l'isolamento sociale in aumento, in particolare tra i giovani (13-29 anni), una fascia in cui circa 1 persona su 5 a livello globale dichiara di sentirsi sola. Affrontare 'Solitudini e Relazioni' attraverso il cinema significa dunque avviare una riflessione urgente per costruire la salute collettiva di domani. La solitudine cronica non è solo un disagio emotivo, ma un fattore di rischio sanitario riconosciuto, associato a un rischio significativamente maggiore di depressione, ansia e deterioramento cognitivo".

"Il cinema - aggiunge Valentina Albertini, presidente della Fondazione dell’Ordine degli Psicologi della Toscana - offre uno specchio potente sulle nostre vulnerabilità e sul bisogno fondamentale di connessione. In un'epoca di crescenti dipendenze digitali e silenziose sofferenze, utilizzare l'arte per innescare un confronto psicologico non è solo cultura, ma un atto di prevenzione e promozione della salute collettiva”.

“Come Cesvot siamo felici di collaborare a questa iniziativa che mette al centro un tema tanto delicato quanto urgente. La solitudine, soprattutto quella che colpisce giovani e adulti, è una sfida sociale che riguarda tutti noi - dichiara Luigi Paccosi, presidente di Cesvot -. Portare questo tema al cinema, aprirlo al dialogo con gli psicologi e con la comunità, significa trasformare la cultura in uno strumento di consapevolezza e cura collettiva. È proprio nelle relazioni infatti che si costruisce il benessere di una comunità, e il volontariato ne è un esempio concreto ogni giorno”.

L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria: www.fondazionepsicologi.it, www.cinemalacompagnia.it, https://www.ordinepsicologitoscana.it/eventi.php.

Il Programma “Quattro Film per Quattro Sguardi”

Giovedì 20 novembre

Ore 17 Saluti Istituzionali: Apertura e Contesto

Intervengono: Andrea Vannucci (consigliere Regione Toscana), Cristiana Guccinelli (responsabile Comunicazione Cesvot) e Simone Mangini (vicepresidente Ordine degli Psicologi della Toscana).

Ore 17:30 “Into the wild” di Sean Penn

Tema Psicologico: La scelta della solitudine, la ricerca in natura e la successiva riscoperta del bisogno relazionale umano.

Ne parlano: Simone Mangini (psicologo, psicoterapeuta, vicepresidente Ordine) e Diana Lenza (psicologa, psicoterapeuta, consigliera Ordine e membro del Comitato Direttivo e Scientifico della Fondazione).

Ore 21 “Her” di Spike Jonze

Tema Psicologico: La solitudine nel mondo iperconnesso, l'intelligenza artificiale e le nuove forme di intimità.

Ne parlano: Andrea Piazzoli (psicologo esperto di IA, consigliere Ordine e membro Comitato Direttivo e Scientifico della Fondazione) e Alessandro Garuglieri (psicologo e psicoterapeuta).

Domenica 23 Novembre

Ore 19 “Nonostante” di Valerio Mastandrea

Tema Psicologico: lutto, ricordo, solitudine e la forza del ricostruire legami affettivi.

Ne parlano: Valentina Albertini (psicologa, psicoterapeuta, presidente della Fondazione dell’Ordine degli Psicologi della Toscana) e Maria Antonietta Gulino (Psicologa, psicoterapeuta, presidente Ordine degli Psicologi della Toscana e presidente Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi).

Ore 21:30 “Anche libero va bene” di Kim Rossi Stuart

Tema Psicologico: disagio relazionale familiare, solitudine e assenza vissuta dagli occhi di un bambino.

Ne parlano: Giambattista Bonavita (psicologo e psicoterapeuta, membro Commissione Cultura e Comunicazione con gli iscritti dell’Ordine) e Patrizia Meringolo (professoressa di Psicologia di Comunità).



