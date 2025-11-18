Prevenzione e sicurezza sul lavoro: un seminario sul Modello OT23 con esperti INAIL, ASL e specialisti del settore

L’incontro, promosso da Confartigianato Imprese Grosseto insieme a MCL Toscana e Circolo MCL Grosseto, offrirà un approfondimento tecnico sul miglioramento delle condizioni di sicurezza nelle imprese. Appuntamento il 19 novembre alla Sala Riunioni CRI.

Orbetello: Confartigianato Imprese Grosseto, insieme al Movimento Cristiano Lavoratori Toscana e al Movimento Cristiano Lavoratori – Circolo Città di Grosseto, promuove una nuova iniziativa dedicata alla tutela della salute dei lavoratori e al miglioramento delle condizioni di sicurezza nelle imprese. Si tratta del seminario “Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro – Il Modello OT23”, un appuntamento di grande rilevanza per aziende, tecnici e professionisti che operano nel campo della sicurezza.

L’evento si terrà il 19 novembre 2025, dalle 9.00 alle 13.00, presso la Sala Riunioni della Croce Rossa Italiana di Orbetello, in via Vittorio Gioberti 14/20. La partecipazione è aperta a tutti gli interessati, con possibilità di seguire l’incontro sia in presenza sia online, previa iscrizione obbligatoria.

Un’occasione per approfondire il Modello OT23

Il focus del seminario sarà il Modello OT23, lo strumento attraverso cui le aziende possono richiedere la riduzione del tasso INAIL grazie all’adozione di interventi migliorativi in materia di prevenzione e sicurezza. Si tratta di un’opportunità spesso poco conosciuta, ma in grado di favorire investimenti in sicurezza, riducendo al tempo stesso il carico contributivo delle imprese.

A introdurre i lavori sarà Michele Casalini, Presidente della CRI Costa d’Argento, cui seguiranno gli interventi tecnici di numerosi esperti provenienti da INAIL, ASL Toscana Sud Est e dal Movimento Cristiano Lavoratori.

Il programma degli interventi

• L’oscillazione del tasso INAIL per interventi di prevenzione. Aspetti tecnici e amministrativi

Dott. Filippo Palumbo, INAIL Dipartimento di Grosseto

Dott.ssa Carlotta Lazzi, INAIL Dipartimento di Grosseto

Dott.ssa Chiara Breschi, CTSS INAIL Direzione Regionale Toscana

L’intervento fornirà un quadro chiaro su criteri, requisiti e modalità di presentazione del modello OT23, con esempi concreti delle attività riconosciute come migliorative.

• Le buone prassi per la promozione della salute e sicurezza dei lavoratori

Ing. Domenico Viggiano, ASL Toscana Sud Est

Saranno illustrate misure e procedure operative che rappresentano standard efficaci per ridurre rischi e infortuni.

• Prevenzione e sicurezza negli ambienti confinati

Dott. Alessandro Giomarelli, ASL Toscana Sud Est

Un approfondimento su uno dei contesti più critici per la sicurezza, con analisi delle principali norme, rischi e tecniche di intervento.

• Correlazione tra adesione al WHP ed OT23

Dott.ssa Laura Bai, ASL Toscana Sud Est

Sarà evidenziato il legame tra i programmi di promozione della salute nei luoghi di lavoro (WHP) e i benefici ai fini OT23.

• Controlli e sanzioni

Ing. Franco Cuccuini, Comitato Tecnico Sicurezza MCL Toscana

Un contributo dedicato al ruolo dei controlli e alle responsabilità delle imprese in caso di inadempienze.

Un seminario valido per gli aggiornamenti formativi

L’iniziativa è riconosciuta come valida ai fini dell’aggiornamento previsto dal D.Lgs. 81/08 per le figure di Coordinatore della Sicurezza e RSPP/ASPP, secondo le normative vigenti, rappresentando così un’opportunità utile anche per la formazione obbligatoria dei professionisti del settore.

Iscrizioni e partecipazione

Per partecipare è necessario iscriversi tramite il modulo online disponibile al link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5laSaqjJziv4PCKcgndoijLm8mrR1FAoW_NF5IFL2Lez3zQ/viewform

Il seminario è realizzato in collaborazione con:

Ordine degli Ingegneri di Grosseto, Ordine dei Periti Industriali, Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati, Collegio dei Periti Agrari e Agronomi.

Con il patrocinio di: Provincia di Grosseto, Comune di Orbetello.

Con il sostegno di: Banca Castagneto Carducci, Florio s.a.s., NTG, Grifo Carburanti, CRI Costa d’Argento.



