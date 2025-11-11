«La famiglia è dove il cuore trova sempre una casa», successo a Orbetello per l’iniziativa pubblica

In occasione della Giornata mondiale dell’Adozione, le esperienze insieme all’Oasi Wwf

Orbetello: Domenica 9 novembre, in occasione della Giornata mondiale dell'Adozione, si è svolto il primo evento dedicato all'Oasi Wwf Laguna di Orbetello Casale Giannella. La giornata, organizzata dall'Unità funzionale Assistenza sociale e dall'Unità funzionale Consultoriale dell'Azienda Usl Toscana Sud-Est zona-distretto Colline dell'Albegna in collaborazione con l'organizzazione internazionale non governativa WWF, ha visto una sentita partecipazione da parte della comunità locale.





È stato un evento ricco di emozioni, attività ludico-ricreative a contatto con la natura, laboratori per bambini e momenti di riflessione dedicati al valore dell’accoglienza e della famiglia. L’iniziativa ha riunito famiglie adottive e non, operatori del settore e cittadini, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza dell’adozione come atto d’amore e di solidarietà.

L’evento si è concluso con un momento simbolico, la piantumazione di un albero da frutto sempreverde dedicato a tutte le famiglie, segno di radici comuni e nuovi inizi.





«La Giornata mondiale dell’Adozione ricorda a tutti che la famiglia è dove il cuore trova sempre una casa - dichiara Roberta Caldesi, direttrice della zona distretto Colline dell’Albegna - siamo particolarmente soddisfatti di aver riunito numerose esperienze e di aver creato un’occasione di confronto. Ringrazio le assistenti sociali e il personale dei consultori per aver contribuito all’organizzazione».





(In foto - da sinistra Adriano Argenio direttore RSN e oasi Orbetello e Burano, Federica Donati assistente sociale, Gino Lamioni Presidente Auser Orbetello, Manuela Detti e Agnese Mattera educatrice e psicologa del Consultorio)