Formazione sulla non autosufficienza: tre giornate di incontri per rafforzare la collaborazione multiprofessionale

Oltre 280 partecipanti al percorso 2025 promosso e organizzato dalla Direzione dei Servizi Sociali della Asl Toscana sud est

Grosseto: Prendersi cura delle persone non autosufficienti richiede competenze diverse, ma un obiettivo comune: offrire risposte integrate e personalizzate ai bisogni più complessi. È con questo spirito che la Asl Toscana sud est promuove anche per il 2025 il percorso formativo dedicato alla valutazione multiprofessionale della persona non autosufficiente, organizzato dalla Direzione dei Servizi Sociali in collaborazione con il Dipartimento Infermieristico, il Dipartimento delle Attività Territoriali e il Dipartimento di Salute Mentale. Il corso, accreditato ECM e CROAS, è rivolto ad assistenti sociali, infermieri, medici delle Cure Primarie e specialisti coinvolti nel percorso di presa in carico della non autosufficienza, secondo la normativa regionale.

Per la prima volta, tra i partecipanti figurano anche operatori amministrativi, a conferma della volontà dell’Azienda di promuovere una visione sempre più integrata e condivisa dei processi di presa in carico. Il percorso si articola in due giornate online (12 e 13 novembre) e in una giornata in presenza presso il Centro di Geotecnologie dell’Università di Siena a San Giovanni Valdarno, ripetuta in quattro edizioni (19, 20, 26 e 27 novembre). Sono già oltre 280 i partecipanti: 30 amministrativi, 150 assistenti sociali, 80 infermieri, 25 medici e una psicologa. Il gruppo di lavoro aziendale che ha progettato e organizzato l’iniziativa è composto da professionisti provenienti dai diversi Dipartimenti e dalle tre province della Asl Toscana sud est, insieme a un avvocato esperto di servizi sociali.

“La partecipazione così ampia e trasversale conferma quanto la valutazione multiprofessionale sia oggi una pratica imprescindibile del nostro sistema di presa in carico — sottolinea Patrizia Castellucci, direttrice dei Servizi Sociali della Asl Toscana sud est —. Questo percorso formativo rappresenta un’occasione importante per consolidare la collaborazione tra servizi sociali, sanitari e amministrativi, e per costruire una cultura comune centrata sulla persona e sulla sua rete di sostegno”.

“La multidisciplinarietà trova senso solo se si fonda su strumenti condivisi e linguaggi comuni — aggiunge Anna Beltrano, direttrice del Dipartimento del Territorio —. La formazione congiunta consente a professioniste e professionisti di confrontarsi, riconoscersi come parte di un’unica rete e lavorare in modo coordinato per offrire interventi efficaci e coerenti sul territorio”.

“Il contributo infermieristico nel percorso di valutazione e presa in carico della persona non autosufficiente è fondamentale — evidenzia Vianella Agostinelli, direttrice del Dipartimento delle Professioni Infermieristiche —. L’infermiere, con le sue competenze cliniche e relazionali, rappresenta un punto di riferimento nella continuità assistenziale e nel dialogo tra le diverse professioniste e i diversi professionisti”.

“Tra i temi centrali del percorso formativo — conclude Giuliana Galli, direttrice del Dipartimento di Salute Mentale — c’è anche la valutazione dello stress del caregiver, un aspetto troppo spesso sottovalutato. Prendersi cura di chi si prende cura è parte integrante della qualità del nostro lavoro e della sostenibilità del sistema di assistenza”.



