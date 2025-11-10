Croce Rossa Costa d’Argento: volontari sempre in prima linea per la comunità

Dalla partecipazione a Gustatus 2025 ai nuovi progetti sociali, passando per la formazione e la protezione civile: l’impegno del Comitato continua su tutto il territorio, da Orbetello al Monte Argentario.

Orbetello: Anche in questi giorni la Croce Rossa Italiana – Comitato della Costa d’Argento è impegnata su più fronti, confermando la propria presenza attiva e costante sul territorio. Importante e riuscita la partecipazione a Gustatus 2025, raccolti fondi economici per nuove apparecchiature elettro medicali. Si ringrazia il Comune di Orbetello.

Formazione, aggiornamento e protezione civile

Nel settore della formazione e dell’aggiornamento professionale sono impegnati il dottor Giorgio Rizzardi, medico CRI, insieme ad Angelo Galimberti e Mauro Pasquarelli.

Per il potenziamento degli automezzi destinati alle emergenze opera Massimiliano Giusti, delegato alla Protezione Civile.

Interventi sul territorio

A Talamone e Fonteblanda segue i vari interventi il dottor Francesco De Carmine, con la collaborazione di Ottorino Renzi e Luigi Petri di Orbetello.

A Porto Santo Stefano, gli uffici CRI ospitano recapiti di patronato e segretariato sociale, la segreteria dei donatori di sangue di Monte Argentario e un punto di distribuzione per i pacchi alimentari. Tra i volontari attivi figurano Mauro Gabrielli, Monia Alocci, Baldino Rosi, Edoardo Ferrara, Marcella Fantaccini, Loredana Cordovani e Stefania Busonero.

Servizi a Porto Ercole

La sede di Porto Ercole, diretta dal dottor Giorgio Rizzardi – vicepresidente del Comitato e direttore sanitario della CRI Costa d’Argento – ospita un progetto di inserimento sociale realizzato in collaborazione con la ASL. Numerose le attività di prevenzione sanitaria curate sul territorio del Monte Argentario, in occasione di manifestazioni sportive e iniziative pubbliche.

Ospedale e progetti sociali

Nel servizio di accoglienza presso l’ospedale è attivo Luciano Mattarelli, con la collaborazione di Giuseppe Ranieri.

Antonella Escardi segue il progetto “Dopo di Noi”, occupandosi del trasporto dei ragazzi di Porto Santo Stefano al Centro Mare di Orbetello.

Comunicazione e gestione interna

Per la comunicazione, i social e il gestionale interno sono operativi Michele Casalini, Riccardo Soldateschi, Piera Casalini, Susanna Galeotti e Oliviero Magni, Alberto Cassarini.

La gestione delle tre foresterie è curata da Piera Casalini, insieme a volontarie dell’area due, che seguono anche il percorso dei volontari del Servizio Civile impegnati nella sede di Orbetello. Sono aperte tutto l'anno.

Donazione del sangue e nuove attrezzature

Il delegato Giuseppe Ranieri prosegue un importante lavoro di sensibilizzazione alla donazione del sangue, in collaborazione con il dottor Alberto Cassarini per il gruppo donatori del Giglio e di Giannutri.

L’accoglienza dei donatori in ospedale è gestita dai volontari in servizio nella PET di emergenza.

È inoltre in via di inaugurazione una nuova ambulanza di rianimazione, acquistata presso l’azienda Olmedo di Reggio Emilia, grazie al contributo di numerosi sostenitori, del professor Rinaldi e della Isabella Rossini Fondazione ETS. Sara' inaugurata ai primi di dicembre presso il Convento dei PADRI PASSIONISTI A MONTE ARGENTARIO, PRESENTE IL NUOVO VESCOVO DIOCESANO.

Progetti e collaborazioni

Positiva l’esperienza estiva realizzata sull’Isola di Giannutri, in collaborazione con il Comitato Regionale CRI Toscana, Banca Tema, la Compagnia di Navigazione Maregiglio e il Comune dell’Isola del Giglio, con la partecipazione di volontari provenienti da tutta Italia. Prevista una riunione con il Comune per il progetto 2026.

Proseguono anche le campagne di donazione del sangue, i progetti di inclusione sociale e gli inserimenti socio-occupazionali in collaborazione con la ASL Sud Est e i servizi sociali.

La raccolta fondi e lo sviluppo associativo continuano grazie al lavoro di Guya Sarperi Stoppa e Piera Casalini. A breve prenderanno il via i corsi di formazione nelle scuole, condotti dal dottor Giorgio Rizzardi e da Angelo Galimberti.

La presenza della Croce Rossa resta costante anche sull’Isola del Giglio, a conferma del forte legame tra il Comitato e tutto il territorio della Costa d’Argento. Operarivo Alberto Cassarini.

Prosegue la collaborazione per raccolta aiuti alimentari con la Unicoop Etruria, presso l'IperMercato di Neghelli, ad Orbetello.