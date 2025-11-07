Menopausa, dalla consapevolezza al movimento

Allenamenti come arrampicata e pole dance per rafforzare ossa, muscoli e fiducia

Lynda, la piattaforma europea per il benessere femminile, porta strumenti concreti in un momento che coinvolge 8 donne su 10 in età lavorativa: il 67% si sente isolata e il 23% pensa di dimettersi. Supporto medico, community e attività fisiche mirate — tra cui arrampicata e pole dance — per trasformare la menopausa da tabù a forza collettiva.

La menopausa è una fase naturale della vita femminile, ma ancora oggi troppo spesso avvolta nel silenzio. Serve un cambiamento culturale profondo per riportarla al centro del dialogo pubblico, come tema di salute, equità e benessere collettivo. Per troppo tempo è rimasta confinata ai margini delle conversazioni, trattata come una questione privata o come un tabù da evitare. I numeri raccontano una realtà ben diversa: un fenomeno di portata sistemica, segnato da isolamento, sofferenza non riconosciuta e perdita di capitale umano.

La startup Lynda, piattaforma digitale europea dedicata al benessere femminile, nasce proprio per offrire strumenti concreti e supporto specialistico a chi vive questa transizione. Otto donne su dieci vivono la menopausa nel pieno della loro vita professionale e, per due terzi di loro (67%, fonte: BBC.com), questa esperienza è segnata da isolamento e mancanza di punti di riferimento. Il 79% riporta conseguenze fisiche e psicologiche concrete e debilitanti: vampate che interrompono riunioni, notti insonni che compromettono la concentrazione, sbalzi d’umore che minano la fiducia in sé stesse.

Su scala più ampia, questo si traduce in un impatto sistemico: nei Paesi del G7, una donna su dieci nella forza lavoro sta attraversando la menopausa. Solo nel Regno Unito, si stimano perdite economiche annuali pari a 12 miliardi di euro, dovute ad assenze, cali di produttività e talenti dispersi. Il 23% delle donne intervistate dichiara di aver pensato di dimettersi, non per scelta ma per resa, perché i sintomi erano insopportabili e il supporto inesistente. Un problema sociale, culturale ed economico di proporzioni enormi, che richiede risposte immediate e strutturate.

Lynda: dalla consapevolezza all'azione

La menopausa non riguarda solo la salute individuale, ma incide sulla permanenza nel lavoro e sulla valorizzazione del talento femminile. «Nel mondo del lavoro la menopausa resta un tabù che impatta benessere, performance e permanenza occupazionale», afferma la dottoressa Emanuela Raimondo, ortopedica e traumatologa e membro del comitato scientifico Lynda. Il calo degli estrogeni ha effetti sistemici su metabolismo, qualità del sonno, concentrazione e benessere emotivo. «La menopausa non è un evento isolato, ma una trasformazione complessiva del corpo. Prendersene cura significa agire in prevenzione, non intervenire solo quando i sintomi sono già invalidanti. L’allenamento ideale in questa fase è quello che stimola muscoli e ossa: il lavoro di forza, i pesi e attività come l’arrampicata o la pole dance — che richiedono presa, stabilità, controllo del corpo e coinvolgono praticamente tutta la muscolatura — rappresentano un vero trattamento di salute. Aiutano a contrastare sarcopenia e osteoporosi e restituiscono energia, lucidità e fiducia in se stesse, anche sul lavoro». Un approccio integrato — movimento, nutrizione, monitoraggio clinico e supporto psicologico — permette alle donne di continuare a vivere e lavorare con pieno potenziale, senza essere costrette a scegliere tra salute e carriera.

Lynda non è un semplice contenitore di informazioni: è un ecosistema integrato dove supporto medico, accompagnamento psicologico e comunità sociale si intrecciano, mettendo al centro le donne e ciò che serve loro concretamente, non ciò di cui si presume abbiano bisogno. Lynda offre uno spazio sicuro in cui condividere esperienze senza giudizio, confrontarsi con esperti scientifici di primo livello – ginecologi, psicologi, nutrizionisti, sessuologi e specialisti del benessere – e accedere a percorsi di formazione e cura certificati. Una piattaforma che guarda al benessere femminile, creando un ecosistema digitale che promuove la consapevolezza attraverso forum per dialogare, masterclass per approfondire - strumento educativo strategico per coinvolgere anche le aziende - e consulti online personalizzati con iniziative che escono dal digitale per toccare i territori.

Accanto al digitale gli eventi fisici rappresentano un elemento fondamentale di questo percorso. Lynda organizza eventi trimestrali a tema - ciascuno dedicato a una dimensione specifica della menopausa - in cinema, teatri e spazi pubblici accessibili a tutte, con il coinvolgimento di talent e ambassador che amplificano il messaggio in conversazione collettiva.

Workshop, incontri e momenti di confronto trasformano l’isolamento in appartenenza, creando reti di socializzazione e condivisione, che formano una community informata, consapevole e protagonista del proprio benessere. Perché al centro di tutto ci siano le donne – non come destinatarie passive di soluzioni preconfezionate, ma come protagoniste attive - con le loro storie, i loro bisogni, la loro forza.

Un segnale di fiducia nell’imprenditoria femminile

Lynda è una delle poche start-up femminili in Italia ad aver ottenuto un finanziamento di 350.000 euro in fase di pre-seed, riconoscimento della visione della founder Serena Errico, che ha saputo posizionare la menopausa non come nicchia, ma come settore strategico nel crescente ecosistema femtech e healthy wellness. Il founding, in particolare, è stato guidato da Ventive come lead investitor e da investitori privati. Perciò, la menopausa è stata individuata come un green field, un terreno ancora poco esplorato ma centrale per il futuro della salute pubblica e del lavoro.

"La menopausa non è una fine, ma un passaggio che merita di essere vissuto con consapevolezza e dignità. - spiega Serena Errico, founder di Lynda - Non si tratta solo di sintomi da gestire: si tratta di ridare voce a un'esperienza condivisa da milioni di donne, di costruire spazi dove la vulnerabilità diventi forza collettiva. Quando una donna può parlare apertamente di ciò che sta vivendo, quando trova ascolto qualificato e una comunità che la comprende, tutto cambia: ritrova fiducia, energia, progettualità. Lynda è nata dall'ascolto reale di centinaia di storie, e continua a crescere grazie a loro. Perché il vero cambiamento non si avrà con un approccio unidirezionale, ma costruendo insieme – donne, specialisti, aziende – un nuovo linguaggio. Una società in cui prendersi cura di sé non sia un lusso o una debolezza, ma un diritto e un atto di responsabilità verso se stesse e verso le generazioni future."

Nel percorso di accompagnamento alla consapevolezza, Lynda propone anche strumenti concreti per il benessere quotidiano. Il Lynda Menopause Kit nasce da un approccio integrato “inside & outside”: unisce integratori specifici per la menopausa - formulati in comode bustine, una vera innovazione per chi ha difficoltà ad assumere pillole - a booster e sieri vitaminici mirati.

Gli integratori, arricchiti con vitamine essenziali, agiscono sul microbiota intestinale, un aspetto cruciale emerso da recenti ricerche scientifiche: l’alterazione dell’equilibrio intestinale infatti influisce direttamente su disturbi tipici come vampate, perdita di capelli e disagio fisico. Un protocollo di benessere completo che aiuta le donne a ritrovare energia, sicurezza e armonia con il proprio corpo, come parte di un percorso di cura più ampio che coniuga conoscenza, supporto medico e ascolto della community. Lynda rappresenta oggi una realtà concreta di innovazione sociale al femminile, che trasforma la menopausa da tabù a terreno di consapevolezza collettiva e azione condivisa.