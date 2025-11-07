«Liberi dal fumo e sani stili di vita»: al via il nuovo percorso di gruppo 2025

Il programma di incontri prende avvio martedì 11 novembre, come iscriversi

Grosseto: L’Unità funzionale Dipendenze dell’area grossetana dà il via martedì 11 novembre 2025 al nuovo ciclo del programma di gruppo «Liberi dal fumo e sani stili di vita», un percorso dedicato alla prevenzione e alla promozione del benessere psicofisico.

Secondo una ricerca dell’Istituto superiore della Sanità del 2023, in Italia i fumatori sono circa 10,5 milioni, la percentuale di incidenza del fenomeno riguarda il 25,1% degli uomini e il 16,3% delle donne. Ogni anno più di un terzo dei fumatori tra 18 e 69 anni fa un serio tentativo di smettere, restando almeno un giorno senza fumare. Nella stragrande maggioranza dei casi il tentativo fallisce e solo una piccola quota, quasi il 10%, raggiunge il suo obiettivo e smette di fumare per più di 6 mesi.

Il corso, della durata di quattro settimane, si articolerà in dieci incontri che si terranno dalle ore 18:30 alle 20:00 nella sala riunioni del Servizio Dipendenze e, quando possibile, in spazi naturali come il Parco Regionale della Maremma, il Parco Giotto e l’argine dell’Ombrone, valorizzando il legame tra natura e salute grazie ai principi della «green therapy».

Il percorso è realizzato in collaborazione con l’associazione Alcedo, attiva nel Parco della Maremma; Acat, associazione Club Alcologici Territoriali e Uisp, per la promozione dell’attività fisica.

Il programma prevede anche uscite facoltative di sabato a partire dal 15 novembre «Mindfulness» alla spiaggia di Principina, il 22 novembre «Percorso dei 5 sensi» nel Parco della Maremma (Alberese) e il 28 novembre con una camminata sull’argine dell’Ombrone.

Fra le novità attività c’è anche un momento conviviale «Pizza fumo e alcol free» venerdì 14 novembre.

Il gruppo, condotto dalle facilitatrici Paola Carmela Valenziano (sociologa) e Gelsomina Ciarelli (psicologa), mira a stimolare la motivazione a smettere di fumare, promuovere atteggiamenti legati al benessere e ai sani stili di vita, fornire strumenti pratici per affrontare la dipendenza da nicotina, e incoraggiare il sostegno reciproco attraverso le “triadi” di partecipanti.

Il programma include inoltre un percorso alimentare disintossicante a base di frutta e verdura, esercizi di respirazione e rilassamento, e sessioni di «Mindfulness». Al termine, i partecipanti saranno nominati «Promotori di Salute», testimoni attivi del cambiamento e del benessere nella comunità.

Per iscriversi telefonare al numero: 0564/483741 oppure scrivere una mail a: paolacarmela.valenziano@uslsudest.toscana.it. Il numero dei partecipanti è limitato.



