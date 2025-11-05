Salute. Mille persone ogni anno vengono assistite dalla Nutrizione clinica nel percorso oncologico

Settimana di consapevolezza della malnutrizione, Asl Tse snocciola i numeri di una presa in carico avanzata

Grosseto: L’Azienda Usl Toscana Sud Est da anni porta avanti percorsi nutrizionali dedicati al paziente oncologico, con agende e spazi specifici. Il percorso viene attivato da medici oncologi e/o radioterapisti o altri specialisti con il supporto degli infermieri e vede in primis coinvolti i professionisti della Nutrizione Clinica e della Dietetica Professionale, ossia medici dietologi, nutrizionisti e dietisti.

Il gruppo oncologico multidisciplinare, è un altro momento per intercettare i casi a rischio malnutrizione o già malnutriti. Si parte dalla valutazione del rischio nutrizionale, si passa all'«assessment» con esami bioumoriali e anche strumentali, per poi procedere inizialmente con l'educazione nutrizionale, o con la modifica della dieta e/o la prescrizione di supplementi calorici fino alla vera e propria nutrizione artificiale per via enterale o parenterale. Le valutazioni e le prestazioni vengono naturalmente erogate anche in regime di ricovero o a domicilio. Sono circa 1000 le valutazioni complessivamente effettuate negli ultimi 12 mesi nelle 3 aree provinciali.

A breve sarà pubblicata la revisione della procedura aziendale “Attivazione del percorso dietetico nutrizionale del paziente oncologico” nonché una brochure informativa con diffusione regionale.

«Nella settimana della consapevolezza della malnutrizione, è opportuno sottolineare come il supporto nutrizionale debba essere parte integrante del percorso del paziente oncologico. Questo concetto, noto da tempo alla comunità scientifica, è giunto pochi giorni nell’aula di Montecitorio dove, all’unanimità, è stata approvata una mozione ad hoc. Un elemento che convalida quanto di buono fatto e già previsto nei percorsi di presa in carico della nostra Azienda», dichiarano Valentina Culicchi e Rocco Zocco, rispettivamente direttrice e direttore delle due Uosd di Nutrizione clinica della Asl Tse e Gloria Turi, dirigente delle Professioni sanitarie tecnico assistenziali del dipartimento delle Professioni tecnico sanitarie, della riabilitazione e della prevenzione a cui afferiscono i dietisti nella Asl Tse.



