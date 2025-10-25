Salute, la Toscana seconda tra i finalisti del Lean Healthcare Award 2025

Ecco i 7 progetti selezionati

Firenze: È la Toscana la regione che vanta il secondo maggior numero di progetti finalisti per l’ottava edizione del Lean Healthcare Award, il ‘premio oscar’ della sanità italiana, dietro soltanto alla Lombardia. La competizione nazionale, che si conferma un appuntamento consolidato per l'innovazione nel settore sanitario, quest’anno ha visto partecipare oltre 250 progetti presentati da 93 aziende sanitarie, coinvolgendo 11 regioni. Tra i 37 progetti finalisti, ben sette fanno parte di aziende ospedaliere toscane, impegnate a ottimizzare i processi e migliorare la qualità dei servizi sanitari, sempre con particolare attenzione al paziente.

Il premio, punto di riferimento del settore, vuole valorizzare l'adozione della metodologia Lean e Value Based, volta a ridurre sprechi e inefficienze, incrementando al contempo il valore offerto al paziente.

Molti i progetti all’avanguardia presentati tra i finalisti di questa edizione, che spaziano tra le sei categorie assegnate. Nello specifico, tra i progetti selezionati per la finale, hanno colpito la giuria il progetto LEANfermiere AIUTI dell’Azienda USL Toscana Centro; il progetto Sten-Lean, promosso dall’Azienda USL Toscana Sud Est; il progetto RM Hole-Stop, promosso sempre dall’Azienda USL Toscana Sud Est; il laboratorio a km 0 proposto dall’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana; il Lean in 3D Heart (che prevede l’analisi ed estensione del processo di stampa in 3D a partire da immagini radiologiche) e l’ottimizzazione del percorso del paziente affetto da Cardiopatia Ischemica, entrambi progetti promossi dalla Fondazione Toscana Gabriele Monasterio.

La Giuria Scientifica, composta dai membri del Comitato Scientifico, da Direttori Generali e Sanitari di organizzazioni sanitarie pubbliche e private e dagli Amministratori Delegati delle aziende sponsor dell’evento, valuterà i progetti finalisti che saranno premiati a Roma in occasione della giornata finale del 20 novembre, presso Spazio Field di Palazzo Brancaccio a Roma.

Il premio Lean Healthcare Award è promosso da EY-Telos, in collaborazione con Fiaso, Federsanità, Simm e Università di Siena.



