Eccesso di peso e disturbi della relazione, prosegue il monitoraggio affidato ai pediatri

La giunta regionale rinnova la collaborazione. I dati dei controlli effettuati nel 2024 e 2025

Firenze: Proseguirà la collaborazione con i pediatri di famiglia per tenere sotto controllo l’eccesso di peso nei bambini e valutare eventuali altri disturbi riguardo comunicazione e capacità di relazione. Lo ha deciso la giunta regionale, dando il via libera alla delibera presentata dall’assessore al diritto alla salute Simone Bezzini.

Sul peso i pediatri effettueranno una prima valutazione dell’indice di massa corporea su tutti i bambini che hanno in carico all’età di sei anni, per poi ripetere gli stessi controlli a dieci e quattordici anni. Nel caso venga riscontrata una situazione di sovrappeso o di obesità sono previste ulteriori visite annuali fino a quattordici anni. Il pediatra dovrà educare ad una corretta alimentazione e corretti stili di vita e, qualora il bambino scelga di partecipare ad attività fisiche o sportive, rilasciare gratuitamente il certificato per attività non agonistica.

Lo screening sullo sviluppo delle capacità di comunicazione e relazione ha lo scopo di individuare precocemente possibili disturbi, tra cui anche quello dello spettro autistico. I controlli sono previsti al diciottesimo mese di età.

“Investire in prevenzione è importante: fa bene ai singoli, aiuta la sostenibilità del sistema sanitario nel suo complesso - commenta il presidente della Toscana Eugenio Giani - e il rafforzamento delle attività di prevenzione è uno dei temi più importanti che questa giunta ha inserito nella propria agenda per quanto riguarda le politiche sanitarie”.

“Patogie come quelle che hanno a che fare con l’alimentazione o la nutrizione ma anche riguardo lo sviluppo della comunicazione e relazione hanno accresciuto la loro diffusione. Intercettare precocemente i casi più delicati - evidenzia Bezzini - diventa una priorità tra gli obiettivi di salute”.

Nel corso del 2024 i pediatri toscani hanno preso in carico con un follow up annuale, dopo il primo controllo, 3.054 bambini, mentre sono stati rilasciati gratuitamente 3.250 certificati per attività fisica. Nel 2025 i follow up sono già stati 2.297 e 1687 sono previsti entro la fine dell’anno, mentre 1.299 sono i certificati accertati e 925 quelli previsti.

Gli screening dello sviluppo della comunicazione e della relazione sono stati 17.458 nel 2024 e 10.722 fino ad oggi nel 2025, ma ne sono previsti altri 8.051 entro dicembre.



