Sanità, approvato il piano d’area vasta tra le aziende della Toscana Sud Est

Sinergie, percorsi interaziendali e collaborazione tra Azienda ospedaliera universitaria senese e Asl per meglio rispondere ai bisogni di salute dei cittadini

Firenze: Via libera dalla giunta regionale al piano di programmazione integrata dell’area vasta sanitaria Sud Est valido per i prossimi tre anni, dal 2025 al 2027, e che coinvolge i territori delle province di Arezzo, Siena e Grosseto. Un piano che punta a sviluppare ulteriori nuovi modelli organizzativi, sinergie e percorsi interaziendali, a migliorare appropriatezza della spesa farmaceutica, a spingere sull’acceleratore dell’innovazione delle tecnologie sanitarie: tra le novità il progetto di potenziamento dell’attività di oncoematologia degli specialisti dell’azienda ospedaliero universitaria all’ospedale di Grosseto, il pieno accentramento della lavorazione, conservazione e distribuzione degli emocomponenti e, sempre sul piano dei percorsi di centralizzazione, l’operatività del dipartimento interaziendale della medicina di laboratorio, oltre all’istituzione del coordinamento per la promozione della salute di genere e Codice rosa.

“L’unione fa la forza, in questi casi – evidenzia il presidente della Toscana Eugenio Giani – . Creare le giuste sinergie sui territori e tra Asl e azienda ospedaliero universitaria aiuta il sistema sanitario regionale a rispondere meglio ai bisogni di salute dei cittadini”.

“Migliorare la qualità delle cure per i pazienti, garantire pari opportunità di accesso ai servizi in tutti i territori e l’uso appropriato delle risorse a disposizione sono tre indicazioni che guidano questo piano, comuni a tutto il territorio toscano” commenta l’assessore al diritto alla salute, Simone Bezzini.



