Meteo come sarà il tempo mercoledì 19 novembre in Toscana e provincia di Grosseto

Grosseto: Per la giornata di mercoledì 19 novembre in Maremma e in provincia di Grosseto il cielo sarà poco nuvoloso o quasi sereno. Dalla sera aumento graduale della nuvolosità. Temperature minime con valori attorno ai 2-7°, massime con valori fino a 6-16°. Venti deboli o moderati di direzione variabile, mare poco mosso. In Toscana il cielo sarà in generale poco nuvoloso. Dal pomeriggio-sera aumento graduale della nuvolosità a partire dall’alta Toscana e zone interne, con possibili piogge sparse. Temperature minime con valori attorno ai 1-6°, massime con valori fino ai 6-16°. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mare da mosso a poco mosso. (indice di attendibilità 70-75%)

